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Fenerbahçe'de ilk yolcu: Mauricio Isla

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.04.2018 16:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sezon sonu yolların ayrılacağı ilk oyuncunun Mauricio Isla olduğu iddia edildi

Fenerbahçe'de ilk yolcu: Mauricio Isla

Fenerbahçe'de temizlik erken başladı. Sezon sonunda takımdan ayrılacak ilk oyuncu belli oldu. Fenerbahçe yeni sezonda bambaşka bir kadroya bürünecek.

Takımda geniş çaplı bir temizlik yapılacak. Listenin en başında Isla var... Bu oyuncunun takımdan ayrılması kesinleşti.

Aykut Kocaman'ın son Sivasspor maçı kadrosuna alınmayan oyuncuyla yollar ayrılıyor. Isla'nın sezon sonuna kadar kadroda olmaması da bekleniyor. (Hürriyet)

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Mauricio Isla Fenerbahçe

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Takım
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bence listenin en başında sen kendin yolcusun aykut kocaman :)
İSLA BU TAKIMIN SIRADIŞI OYUCULARINDAN BİRİ...AMA YILDIZ DÜŞMANI KOCAMAN BUNU DA HARCADI...KOCAMAN ,2.SINIF HASAN ALİ ŞENER DİRAR GİBİLERİ SEVER..
Önce ,aykut gitmeli ,O olduğu sürece hiçbirşey iyi olmaz.
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