Fenerbahçe'de ilk yolcu: Mauricio Isla

Fenerbahçe'de temizlik erken başladı. Sezon sonunda takımdan ayrılacak ilk oyuncu belli oldu. Fenerbahçe yeni sezonda bambaşka bir kadroya bürünecek.
Takımda geniş çaplı bir temizlik yapılacak. Listenin en başında Isla var... Bu oyuncunun takımdan ayrılması kesinleşti.
Aykut Kocaman'ın son Sivasspor maçı kadrosuna alınmayan oyuncuyla yollar ayrılıyor. Isla'nın sezon sonuna kadar kadroda olmaması da bekleniyor. (Hürriyet)
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçında şok hareket!
Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)
Uygur Türkü futbolcu Erfan Hezim'i toplama kampına hapsettiler!
Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü, futbolcular gözyaşlarını tutamadı!
Arda Turan, Burak Yılmaz'ın Başakşehir'e transferi için devreye girdi!
Aykut Kocaman'dan bomba istifa itirafı!
Erman Toroğlu'ndan şok sözler: Robinho neden oynatılmadı, kafam karıştı
Spor yazarları Akhisarspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Rıdvan Dilmen: 'Şenol Güneş TT Stadı'nda final oynamak istiyor'
Robben Bayern Münih ile yeni sözleşme imzaladı
Okuyucu Yorumları 3 yorum