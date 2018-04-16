Fenerbahçe'de ilk yolcu: Mauricio Isla

Fenerbahçe'de temizlik erken başladı. Sezon sonunda takımdan ayrılacak ilk oyuncu belli oldu. Fenerbahçe yeni sezonda bambaşka bir kadroya bürünecek.

Takımda geniş çaplı bir temizlik yapılacak. Listenin en başında Isla var... Bu oyuncunun takımdan ayrılması kesinleşti.

Aykut Kocaman'ın son Sivasspor maçı kadrosuna alınmayan oyuncuyla yollar ayrılıyor. Isla'nın sezon sonuna kadar kadroda olmaması da bekleniyor. (Hürriyet)