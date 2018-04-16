Kezman'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mateja Kezman, Hollanda basınına verdiği röportajda Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer olma serüvenini anlattı.

İşte Kezman'ın Fenerbahçe'ye transfer olma serüveni;

''FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEM İÇİN BANA YALVARDILAR''

''Atletico Madrid ile sezon öncesi çalışmalarım çok iyi gidiyordu. Çok gol atıyordum ancak sezonun başlamasına bir hafta kala her şey terse döndü. Kulüpten bir yetkili, Fenerbahçe'nin benimle görüşmek istediğini söyledi. Görüşme konusunda çok ısrarcılarmış. Ben ise Madrid'den ayrılmak istemediğimi, Türkiye'ye kesinlikle gitmeyeceğimi söyledim. Atletico'nun paraya ihtiyacı vardı. Fenerbahçe ile görüşmem için bana yalvardılar. Telefonumda 300 cevapsız arama vardı. Üzerimdeki baskı çok fazlaydı.

''GİTMEK İSTEMİYORDUM''

Takım Başkanı Miguel Angel Gil yanıma geldi ve 'Sana çok para harcadık ama şimdi kar ediyoruz. Durum bu' dedi. Gitmek istemediğimi söyledim. Çocuklarımı okula yeni yazdırmıştım, İspanyol öğrenmeye başlıyordum. Başkan, Fneerbahçe ile görüşmek için resmen yalvardı. Tamam senin hatrın için görüşeceğim ama imza atmayacağım dedim.