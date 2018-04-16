SPOR

Kezman'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski forveti Mateja Kezman, Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer olma sürecini anlattı. O dönem Atletico Madrid'den ayrılmak istemediğini söyleyen Kezman, İspanyol yöneticilerin kendisine Fenerbahçe'yle görüşmesi için yalvardıklarını belirtti.

Kezman'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mateja Kezman, Hollanda basınına verdiği röportajda Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer olma serüvenini anlattı.

İşte Kezman'ın Fenerbahçe'ye transfer olma serüveni;

''FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEM İÇİN BANA YALVARDILAR''

''Atletico Madrid ile sezon öncesi çalışmalarım çok iyi gidiyordu. Çok gol atıyordum ancak sezonun başlamasına bir hafta kala her şey terse döndü. Kulüpten bir yetkili, Fenerbahçe'nin benimle görüşmek istediğini söyledi. Görüşme konusunda çok ısrarcılarmış. Ben ise Madrid'den ayrılmak istemediğimi, Türkiye'ye kesinlikle gitmeyeceğimi söyledim. Atletico'nun paraya ihtiyacı vardı. Fenerbahçe ile görüşmem için bana yalvardılar. Telefonumda 300 cevapsız arama vardı. Üzerimdeki baskı çok fazlaydı.

''GİTMEK İSTEMİYORDUM''

Takım Başkanı Miguel Angel Gil yanıma geldi ve 'Sana çok para harcadık ama şimdi kar ediyoruz. Durum bu' dedi. Gitmek istemediğimi söyledim. Çocuklarımı okula yeni yazdırmıştım, İspanyol öğrenmeye başlıyordum. Başkan, Fneerbahçe ile görüşmek için resmen yalvardı. Tamam senin hatrın için görüşeceğim ama imza atmayacağım dedim.

''ÇOK UÇUK BİR MAAŞ İSTEDİM, VERDİLER''

Fenerbahçe yöneticileri ile görüştüğümde Madrid'den ayrılmak istemediğimi onlara açık bir şekilde söyledim. Ayrılacaksam para için ayrılabileceğimi söyledim ve bu nedenle çok uçuk bir maaş talep ettim. Bu da tabii ki onlara fazla geldi, biz de masadan ayrıldık. Ertesi gün yine geldiler. Karar değiştirmişler, benim absürd maaş isteğime yakın bir maaş teklif ettiler. Ben de ardından sözleşmeyi imzaladım. Ertesi gün özel bir jet beni almaya geldi. İstanbul'da havalimanında 50 bin kişi beni bekliyordu. Büyük bir çılgınlık vardı. Her şey çok çabuk olmuştu.

''TÜRKİYE HAKKINDA ÖN YARGILARIM VARDI''

Türkiye hakkında çok ön yargım vardı. Dini sebeplerden dolayı da bir ön yargım vardı. Futbolun Türkiye'de iyi olmadığını düşünüyordum. Geriye baktığımda Türkiye'de çok güzel 2 yıl geçirdiğimi görüyorum. Türk seyirciler tam anlamıyla çılgın. Türkiye'de futbol ilk sırada gelir.''

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mateja kezman

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Spor yazarları Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını yorumladı

Spor yazarları Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını yorumladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kezman'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

Kezman'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

Valbuena yaptığı açıklamalar nedeniyle Sivas maçında süre alamadı iddiası

Valbuena yaptığı açıklamalar nedeniyle Sivas maçında süre alamadı iddiası

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapılıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapılıyor

Aziz Yıldırım ve Ali Koç Divan Kurulu'nda bir araya gelecek

Aziz Yıldırım ve Ali Koç Divan Kurulu'nda bir araya gelecek

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Başakşehir, Arda Turan ve şampiyonluk yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Başakşehir, Arda Turan ve şampiyonluk yorumu

Giuliano'nun bonservis bedeli 15 milyon Euro

Giuliano'nun bonservis bedeli 15 milyon Euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.