Valbuena yaptığı açıklamalar nedeniyle Sivas maçında süre alamadı iddiası

Valbuena’nın Sivas deplasmanında yedek soyunması ve Kocaman tarafından hiç süre verilmemesi “ceza” olarak yorumlandı.
Kulübe yakın kaynaklar, hafta için ülkesi Fransa’nın önemli yayın organlarından France Football’a konuşarak Kocaman’ın kararlarını eleştiren tecrübeli oyuncunun cezalandırıldığı görüşünde.
Valbuena verdiği demeçte, “Ne kadar iyi oynarsam oynayayım yine yedek kalacağımı biliyorum” sözleriyle hocasına yüklenmişti.
(Güneş)
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