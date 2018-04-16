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Valbuena yaptığı açıklamalar nedeniyle Sivas maçında süre alamadı iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Sivasspor deplasmanında hiç süre bulamayan Mathieu Valbuena'nın, Aykut Kocaman tarafından cezalandırıldığı iddia edildi. Valbuena'nın süre alamamasının sebebinin, geçtiğimiz günlerde ülke basınına yaptığı açıklamalar olduğu öğrenildi.

Valbuena yaptığı açıklamalar nedeniyle Sivas maçında süre alamadı iddiası

Valbuena’nın Sivas deplasmanında yedek soyunması ve Kocaman tarafından hiç süre verilmemesi “ceza” olarak yorumlandı.

Kulübe yakın kaynaklar, hafta için ülkesi Fransa’nın önemli yayın organlarından France Football’a konuşarak Kocaman’ın kararlarını eleştiren tecrübeli oyuncunun cezalandırıldığı görüşünde.

Valbuena verdiği demeçte, “Ne kadar iyi oynarsam oynayayım yine yedek kalacağımı biliyorum” sözleriyle hocasına yüklenmişti.

(Güneş)

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