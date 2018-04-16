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Aziz Yıldırım ve Ali Koç Divan Kurulu'nda bir araya gelecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.04.2018 12:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de 2-3 haziran’da yapılacak seçimli kongre öncesi iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Ali Koç, 28 nisan’daki Divan Kurulu’nda kürsüye çıkacak.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç Divan Kurulu'nda bir araya gelecek

Sarı-Lacivertliler'de seçimli genel kurulu rüzgarı erken esmeye başladı. Adaylıklarını açıklayan Aziz Yıldırım ile Ali Koç, sık sık yaptıkları organizasyonlarla üyelerle buluştu. Ancak ikili uzun bir aradan sonra ilk kez Yüksek Divan Kurulu’nda aynı ortamda bulunup, aynı kürsüden konuşma yapacak. 2-3 Haziran’daki seçim öncesi yapılacak son Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Yıldırım ve Koç, üyelere projeleri ve vaatlerini anlatma fırsatı bulacak.

Tek aday Küçük

Seçimli olağan genel kuruldaki divan başkanlığı için hem Aziz Yıldırım’ın hem de Ali Koç’un, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ü aday gösterecekleri öğrenildi. Küçük’ün, genel kurulun ilk günü olan 2 Haziran’daki oylamada divan başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

(Fanatik)

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ali koç aziz yıldırım

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fenerin eski günlerine dönmesi Ali koç ile olur..rakiplerinden hiç bu kadar geriye düşmeyen fenerin bu yönetimi taraftar ile de ters düştü..fenerin geleceğini düşünen kongre üyeleri Ali koçu destekler...
Aziz git artık
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