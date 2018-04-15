Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Başakşehir, Arda Turan ve şampiyonluk yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Başakşehir maçı, Arda Turan ve şampiyonluk yorumu

1 / 42 İşte Rıdvan Dilmen'in devre arası sözleri:

2 / 42 "Mariano'ya verilen kart doğru ama gösterilmeyen en az 5 kart var. Kazanmaya yönelik devam etmesi için 4-1-4-1'e dönebilir.

3 / 42 Tansiyon çok yüksek. Hakemlerimiz maalesef idare etmek için sahaya çıkıyor. Belki oyunu germemeye çalışıyorlar ama böyle olmaz.

4 / 42 Adebayor'un boşalttığı yerlerde koşu yapan oyuncu yok şu anda. Attamah'ı ben çok beğeniyorum ama Epureanu ve Da Costa formayı aldığı gibi geri vermediler.

5 / 42 Oyuncular çok sinirli. Boksörler hani nasıl ring zilini duyar da saldırır ya...

6 / 42 MAÇ SONU | Galatasaray içerde 43 puan almış, dışarıda 17 puan... İçeride Fenerbahçe'den 15 puan, Beşiktaş'tan 7 puan fazla almış.

7 / 42 Galatasaray'da aslan payını bir kere taraftara koyalım. Geçen sene 7, 8, 10 bine oynarken, şimdi 50 bin kişiye oynuyorlar. Galatasaray iç saha maçlarını taraftarıyla kazanıyor.

8 / 42 Şampiyonluk yarışı ikili, üçlü, dörtlü averaja gidiyor gibi. Mariano bu golün denemesini bir hafta öncesinde yapmıştı. Devre arasında da demiştik...

9 / 42 Skora göre takımlar sistemlerini değiştirdiler. Fatih Terim'le Tudor arasındaki fark şu; Fatih Terim camiaya acayip bir enerji kattı.

10 / 42 Tudor gönderilmeden önceki son maçta kaybettiğinde, taraftarlar havaalanına gitmişlerdi protesto için.

11 / 42 Ancak bu hafta berbat oynayarak kaybeden Galatasaray'ı meşalelerle karşıladılar. Tabii ki Fatih Terim bunları hak ediyor. Başarısızlıkları da tabii ki oldu.

12 / 42 Ancak Galatasaray'da 6 şampiyonluk yaşamış bir teknik adamın kredisi vardır. Beşiktaş 2 sene niye şampiyon oldu biliyor musunuz?

13 / 42 Şu anda hala ölüsü -ilk yarıyı öyle geçirdiler- benim oyunum bu diyor. Kadıköy, Lizbon fark etmiyor diyor.

14 / 42 Rakibi Beşiktaş üzerinden giderken, Şenol Güneş rakip analizlerini çok detaylara bölmüyor.

15 / 42 Şenol Güneş o andaki form durumlarına göre hareket ediyor. Neden bunları söyledim? Abdullah Avcı standart takımla çıktı ama 'Maçı 3'e ayırdık' dedi.

16 / 42 Galatasaray ise çok eleştirilen Aykut Kocaman ve Fenerbahçe'nin merkezindeki gibi Donk, Fernando ile oynadı. Aslında baktığımızda benzer.

17 / 42 Bekleri de ortalama aynı şekilde çıkıyor. Abdullah Avcı, Elia ve Visca'nın hücumda bu kadar etkisiz kalacağını düşünmedi.

18 / 42 Galatasaray'ın iç sahada pozisyon vermediği maçlardan bir tanesiydi bu. Bu da ciddiyetten kaynaklandı. Oyuncular çok konsantreydi. Muslera'yı böyle coşkulu az gördük.

19 / 42 Hakem maçtan memnundur. Muhtemelen iyi de not verecekledir. Ancak bu yaştaki hakemler bu atmosferleri kaldıramaz. Daha bu yaşta maçı yönetmeyip idare kalkarlarsa olmaz.

20 / 42 Buradan Yusuf Namoğlu'na rica ediyorum, bir lig maçına gitsin ve çıkartılan kartlara bir baksın. Herhangi bir Anadolu maçında olsaydı 9'a 9 biterdi.

21 / 42 Halil Umut Meler iyi bir maç yönettiğini falan sanmasın. Berbat bir maç yönetti. Adebayor'un maçın başında 2 sarı kartı var. Donk'un aynı pozisyon içerisinde 2 sarı kartı vardı.

22 / 42 Bu hakem sanki voleybol antrenörü gibi. Hakemin idare etmesi gerginliğe neden oldu.

23 / 42 Galatasaray'ın 2. golünde gördüğüm kadarıyla Serdar Aziz, Epureanu'yu bozuyor gibi gözüküyor. Çok net demesem de faul gibi gözüküyor.

24 / 42 Ben Beşiktaşlı olsam, ya da Fenerbahçeli olsam, ki Fenerbahçeliyim, bu maçın berabere bitmesini isterdim.

25 / 42 ARDA TURAN'IN PROTESTO EDİLMESİ | Galatasaray'dan Ribery gitmişti bedavaya. Şu görüntüyü lütfen hatırlayalım; Top toplayıcı olarak Galatasaray stadında bekleyen Arda...

26 / 42 Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dursun Özbek'in açıklamalarının Arda'yı zor durumda bıraktığını düşünüyorum.

27 / 42 Başakşehir ile imzalamadan bir gün önce Arda ile kahve içtik. Telefon bekliyor gibiydi Arda. Asla dillendirmedi gitmek istediğini ama Galatasaray'ı bekliyordu.

28 / 42 Ben de kendisine 'Türkiye'ye dönersen Galatasaray'a git' diyordum. O da aynısını düşünüyordu. Başakşehir çok iyi bir teklifle geldi. Ne yapacaktı? Barcelona'da yatacak mıydı?

29 / 42 Tuhaf bir şekilde bu kardeşimizle bir algı oluşturuldu. Buna rağmen terbiyesini hiç bozmadı. Dursun Bey ve yönetimi, Arda'yı bir gün arayıp da cevap aldınız mı?

30 / 42 Kendisinden olumsuz bir cevap duydunuz mu? İsteseler de, istemeseler de, insanların torunları Emre Belözoğlu ve Arda ile övünecekler, gurur duyacaklar.

31 / 42 Ben bir gün Galatasaray taraftarlarının Arda'ya sarılacağını düşünüyorum.

32 / 42 ŞAMPİYONLUK YARIŞI | Ben sadece mantık olarak bakıyorum... Fenerbahçe 70 ya da 72 ile kapatır gibi görüyorum. Yanılabilirim de...

33 / 42 Kasımpaşa deplasmanında belki kayıp olabilir. Futbol profesörü gibi söylemiyorum. 15 puan kaldı, mesafe kısaldı. Fenerbahçeli bu maçın berabere bitmesini isterdi.

34 / 42 Galatasaray - Beşiktaş maçı Vodafone Park'ta olsa çok farklı şeyler söylerdim. İstatistikler de onu söylüyor.

35 / 42 Galatasaray bir kere ikisi muazzam zeminde oynayacak. Alanya ve Malatya'yı... Göztepe nerede oynayacak bilmiyorum. Korkunç bir taraftarı var.

36 / 42 Özellikle Göztepe deplasmanı zor. Kendi sahasında Malatya'yı falan yener. Beşiktaş maçını da 3 ihtimalli olarak görüyorum.

37 / 42 Beşiktaş'a 12 puan verince 71 puan yapıyor, Galatasaray maçı hariç. Onu bilmiyorum.

38 / 42 Galatasaray ve Başakşehir için bir şey diyemiyorum. Ben böyle hesapları çok sevmiyorum ama Beşiktaş, 4 maçta net favoridir.

39 / 42 Başakşehir, 2 bin 500 taraftara oynuyor ama çok tecrübeli oyuncuları var. Osmanlı maçında problem yaşayabilirler.

40 / 42 Şu tabloda net gördüğüm: Galatasaray maçı hariç Beşiktaş 71, Fenerbahçe'yi ise 70-72 olarak görüyorum. Diğerlerine yorum yapamıyorum.

41 / 42 Beşiktaş da iyi kadrom var, Galatasaray'ı yenerim, kendi işim yaparım diyebilir. Başakşehir de ikili averaj da üstün Beşiktaş ve Galatasaray'dan.