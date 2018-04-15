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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Başakşehir, Arda Turan ve şampiyonluk yorumu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.04.2018 23:08 | Son Güncelleme

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maçı değerlendirirken, Galatasaray taraftarından tepki gören Arda Turan'la ilgili bir itirafta bulundu. Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe için şampiyonluk hesabı yaptı.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Başakşehir, Arda Turan ve şampiyonluk yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Başakşehir maçı, Arda Turan ve şampiyonluk yorumu

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İşte Rıdvan Dilmen'in devre arası sözleri:

İşte Rıdvan Dilmen'in devre arası sözleri:
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"Mariano'ya verilen kart doğru ama gösterilmeyen en az 5 kart var. Kazanmaya yönelik devam etmesi için 4-1-4-1'e dönebilir.

"Mariano'ya verilen kart doğru ama gösterilmeyen en az 5 kart var. Kazanmaya yönelik devam etmesi için 4-1-4-1'e dönebilir.
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Tansiyon çok yüksek. Hakemlerimiz maalesef idare etmek için sahaya çıkıyor. Belki oyunu germemeye çalışıyorlar ama böyle olmaz.

Tansiyon çok yüksek. Hakemlerimiz maalesef idare etmek için sahaya çıkıyor. Belki oyunu germemeye çalışıyorlar ama böyle olmaz.
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Adebayor'un boşalttığı yerlerde koşu yapan oyuncu yok şu anda. Attamah'ı ben çok beğeniyorum ama Epureanu ve Da Costa formayı aldığı gibi geri vermediler.

Adebayor'un boşalttığı yerlerde koşu yapan oyuncu yok şu anda. Attamah'ı ben çok beğeniyorum ama Epureanu ve Da Costa formayı aldığı gibi geri vermediler.
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Oyuncular çok sinirli. Boksörler hani nasıl ring zilini duyar da saldırır ya...

Oyuncular çok sinirli. Boksörler hani nasıl ring zilini duyar da saldırır ya...
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MAÇ SONU | Galatasaray içerde 43 puan almış, dışarıda 17 puan... İçeride Fenerbahçe'den 15 puan, Beşiktaş'tan 7 puan fazla almış.

MAÇ SONU | Galatasaray içerde 43 puan almış, dışarıda 17 puan... İçeride Fenerbahçe'den 15 puan, Beşiktaş'tan 7 puan fazla almış.
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Galatasaray'da aslan payını bir kere taraftara koyalım. Geçen sene 7, 8, 10 bine oynarken, şimdi 50 bin kişiye oynuyorlar. Galatasaray iç saha maçlarını taraftarıyla kazanıyor.

Galatasaray'da aslan payını bir kere taraftara koyalım. Geçen sene 7, 8, 10 bine oynarken, şimdi 50 bin kişiye oynuyorlar. Galatasaray iç saha maçlarını taraftarıyla kazanıyor.
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Şampiyonluk yarışı ikili, üçlü, dörtlü averaja gidiyor gibi. Mariano bu golün denemesini bir hafta öncesinde yapmıştı. Devre arasında da demiştik...

Şampiyonluk yarışı ikili, üçlü, dörtlü averaja gidiyor gibi. Mariano bu golün denemesini bir hafta öncesinde yapmıştı. Devre arasında da demiştik...
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Skora göre takımlar sistemlerini değiştirdiler. Fatih Terim'le Tudor arasındaki fark şu; Fatih Terim camiaya acayip bir enerji kattı.

Skora göre takımlar sistemlerini değiştirdiler. Fatih Terim'le Tudor arasındaki fark şu; Fatih Terim camiaya acayip bir enerji kattı.
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Tudor gönderilmeden önceki son maçta kaybettiğinde, taraftarlar havaalanına gitmişlerdi protesto için.

Tudor gönderilmeden önceki son maçta kaybettiğinde, taraftarlar havaalanına gitmişlerdi protesto için.
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Ancak bu hafta berbat oynayarak kaybeden Galatasaray'ı meşalelerle karşıladılar. Tabii ki Fatih Terim bunları hak ediyor. Başarısızlıkları da tabii ki oldu.

Ancak bu hafta berbat oynayarak kaybeden Galatasaray'ı meşalelerle karşıladılar. Tabii ki Fatih Terim bunları hak ediyor. Başarısızlıkları da tabii ki oldu.
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Ancak Galatasaray'da 6 şampiyonluk yaşamış bir teknik adamın kredisi vardır. Beşiktaş 2 sene niye şampiyon oldu biliyor musunuz?

Ancak Galatasaray'da 6 şampiyonluk yaşamış bir teknik adamın kredisi vardır. Beşiktaş 2 sene niye şampiyon oldu biliyor musunuz?
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Şu anda hala ölüsü -ilk yarıyı öyle geçirdiler- benim oyunum bu diyor. Kadıköy, Lizbon fark etmiyor diyor.

Şu anda hala ölüsü -ilk yarıyı öyle geçirdiler- benim oyunum bu diyor. Kadıköy, Lizbon fark etmiyor diyor.
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Rakibi Beşiktaş üzerinden giderken, Şenol Güneş rakip analizlerini çok detaylara bölmüyor.

Rakibi Beşiktaş üzerinden giderken, Şenol Güneş rakip analizlerini çok detaylara bölmüyor.
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Şenol Güneş o andaki form durumlarına göre hareket ediyor. Neden bunları söyledim? Abdullah Avcı standart takımla çıktı ama 'Maçı 3'e ayırdık' dedi.

Şenol Güneş o andaki form durumlarına göre hareket ediyor. Neden bunları söyledim? Abdullah Avcı standart takımla çıktı ama 'Maçı 3'e ayırdık' dedi.
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Galatasaray ise çok eleştirilen Aykut Kocaman ve Fenerbahçe'nin merkezindeki gibi Donk, Fernando ile oynadı. Aslında baktığımızda benzer.

Galatasaray ise çok eleştirilen Aykut Kocaman ve Fenerbahçe'nin merkezindeki gibi Donk, Fernando ile oynadı. Aslında baktığımızda benzer.
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Bekleri de ortalama aynı şekilde çıkıyor. Abdullah Avcı, Elia ve Visca'nın hücumda bu kadar etkisiz kalacağını düşünmedi.

Bekleri de ortalama aynı şekilde çıkıyor. Abdullah Avcı, Elia ve Visca'nın hücumda bu kadar etkisiz kalacağını düşünmedi.
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Galatasaray'ın iç sahada pozisyon vermediği maçlardan bir tanesiydi bu. Bu da ciddiyetten kaynaklandı. Oyuncular çok konsantreydi. Muslera'yı böyle coşkulu az gördük.

Galatasaray'ın iç sahada pozisyon vermediği maçlardan bir tanesiydi bu. Bu da ciddiyetten kaynaklandı. Oyuncular çok konsantreydi. Muslera'yı böyle coşkulu az gördük.
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Hakem maçtan memnundur. Muhtemelen iyi de not verecekledir. Ancak bu yaştaki hakemler bu atmosferleri kaldıramaz. Daha bu yaşta maçı yönetmeyip idare kalkarlarsa olmaz.

Hakem maçtan memnundur. Muhtemelen iyi de not verecekledir. Ancak bu yaştaki hakemler bu atmosferleri kaldıramaz. Daha bu yaşta maçı yönetmeyip idare kalkarlarsa olmaz.
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Buradan Yusuf Namoğlu'na rica ediyorum, bir lig maçına gitsin ve çıkartılan kartlara bir baksın. Herhangi bir Anadolu maçında olsaydı 9'a 9 biterdi.

Buradan Yusuf Namoğlu'na rica ediyorum, bir lig maçına gitsin ve çıkartılan kartlara bir baksın. Herhangi bir Anadolu maçında olsaydı 9'a 9 biterdi.
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Halil Umut Meler iyi bir maç yönettiğini falan sanmasın. Berbat bir maç yönetti. Adebayor'un maçın başında 2 sarı kartı var. Donk'un aynı pozisyon içerisinde 2 sarı kartı vardı.

Halil Umut Meler iyi bir maç yönettiğini falan sanmasın. Berbat bir maç yönetti. Adebayor'un maçın başında 2 sarı kartı var. Donk'un aynı pozisyon içerisinde 2 sarı kartı vardı.
22 / 42

Bu hakem sanki voleybol antrenörü gibi. Hakemin idare etmesi gerginliğe neden oldu.

Bu hakem sanki voleybol antrenörü gibi. Hakemin idare etmesi gerginliğe neden oldu.
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Galatasaray'ın 2. golünde gördüğüm kadarıyla Serdar Aziz, Epureanu'yu bozuyor gibi gözüküyor. Çok net demesem de faul gibi gözüküyor.

Galatasaray'ın 2. golünde gördüğüm kadarıyla Serdar Aziz, Epureanu'yu bozuyor gibi gözüküyor. Çok net demesem de faul gibi gözüküyor.
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Ben Beşiktaşlı olsam, ya da Fenerbahçeli olsam, ki Fenerbahçeliyim, bu maçın berabere bitmesini isterdim.

Ben Beşiktaşlı olsam, ya da Fenerbahçeli olsam, ki Fenerbahçeliyim, bu maçın berabere bitmesini isterdim.
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ARDA TURAN'IN PROTESTO EDİLMESİ | Galatasaray'dan Ribery gitmişti bedavaya. Şu görüntüyü lütfen hatırlayalım; Top toplayıcı olarak Galatasaray stadında bekleyen Arda...

ARDA TURAN'IN PROTESTO EDİLMESİ | Galatasaray'dan Ribery gitmişti bedavaya. Şu görüntüyü lütfen hatırlayalım; Top toplayıcı olarak Galatasaray stadında bekleyen Arda...
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Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dursun Özbek'in açıklamalarının Arda'yı zor durumda bıraktığını düşünüyorum.

Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dursun Özbek'in açıklamalarının Arda'yı zor durumda bıraktığını düşünüyorum.
27 / 42

Başakşehir ile imzalamadan bir gün önce Arda ile kahve içtik. Telefon bekliyor gibiydi Arda. Asla dillendirmedi gitmek istediğini ama Galatasaray'ı bekliyordu.

Başakşehir ile imzalamadan bir gün önce Arda ile kahve içtik. Telefon bekliyor gibiydi Arda. Asla dillendirmedi gitmek istediğini ama Galatasaray'ı bekliyordu.
28 / 42

Ben de kendisine 'Türkiye'ye dönersen Galatasaray'a git' diyordum. O da aynısını düşünüyordu. Başakşehir çok iyi bir teklifle geldi. Ne yapacaktı? Barcelona'da yatacak mıydı?

Ben de kendisine 'Türkiye'ye dönersen Galatasaray'a git' diyordum. O da aynısını düşünüyordu. Başakşehir çok iyi bir teklifle geldi. Ne yapacaktı? Barcelona'da yatacak mıydı?
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Tuhaf bir şekilde bu kardeşimizle bir algı oluşturuldu. Buna rağmen terbiyesini hiç bozmadı. Dursun Bey ve yönetimi, Arda'yı bir gün arayıp da cevap aldınız mı?

Tuhaf bir şekilde bu kardeşimizle bir algı oluşturuldu. Buna rağmen terbiyesini hiç bozmadı. Dursun Bey ve yönetimi, Arda'yı bir gün arayıp da cevap aldınız mı?
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Kendisinden olumsuz bir cevap duydunuz mu? İsteseler de, istemeseler de, insanların torunları Emre Belözoğlu ve Arda ile övünecekler, gurur duyacaklar.

Kendisinden olumsuz bir cevap duydunuz mu? İsteseler de, istemeseler de, insanların torunları Emre Belözoğlu ve Arda ile övünecekler, gurur duyacaklar.
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Ben bir gün Galatasaray taraftarlarının Arda'ya sarılacağını düşünüyorum.

Ben bir gün Galatasaray taraftarlarının Arda'ya sarılacağını düşünüyorum.
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ŞAMPİYONLUK YARIŞI | Ben sadece mantık olarak bakıyorum... Fenerbahçe 70 ya da 72 ile kapatır gibi görüyorum. Yanılabilirim de...

ŞAMPİYONLUK YARIŞI | Ben sadece mantık olarak bakıyorum... Fenerbahçe 70 ya da 72 ile kapatır gibi görüyorum. Yanılabilirim de...
33 / 42

Kasımpaşa deplasmanında belki kayıp olabilir. Futbol profesörü gibi söylemiyorum. 15 puan kaldı, mesafe kısaldı. Fenerbahçeli bu maçın berabere bitmesini isterdi.

Kasımpaşa deplasmanında belki kayıp olabilir. Futbol profesörü gibi söylemiyorum. 15 puan kaldı, mesafe kısaldı. Fenerbahçeli bu maçın berabere bitmesini isterdi.
34 / 42

Galatasaray - Beşiktaş maçı Vodafone Park'ta olsa çok farklı şeyler söylerdim. İstatistikler de onu söylüyor.

Galatasaray - Beşiktaş maçı Vodafone Park'ta olsa çok farklı şeyler söylerdim. İstatistikler de onu söylüyor.
35 / 42

Galatasaray bir kere ikisi muazzam zeminde oynayacak. Alanya ve Malatya'yı... Göztepe nerede oynayacak bilmiyorum. Korkunç bir taraftarı var.

Galatasaray bir kere ikisi muazzam zeminde oynayacak. Alanya ve Malatya'yı... Göztepe nerede oynayacak bilmiyorum. Korkunç bir taraftarı var.
36 / 42

Özellikle Göztepe deplasmanı zor. Kendi sahasında Malatya'yı falan yener. Beşiktaş maçını da 3 ihtimalli olarak görüyorum.

Özellikle Göztepe deplasmanı zor. Kendi sahasında Malatya'yı falan yener. Beşiktaş maçını da 3 ihtimalli olarak görüyorum.
37 / 42

Beşiktaş'a 12 puan verince 71 puan yapıyor, Galatasaray maçı hariç. Onu bilmiyorum.

Beşiktaş'a 12 puan verince 71 puan yapıyor, Galatasaray maçı hariç. Onu bilmiyorum.
38 / 42

Galatasaray ve Başakşehir için bir şey diyemiyorum. Ben böyle hesapları çok sevmiyorum ama Beşiktaş, 4 maçta net favoridir.

Galatasaray ve Başakşehir için bir şey diyemiyorum. Ben böyle hesapları çok sevmiyorum ama Beşiktaş, 4 maçta net favoridir.
39 / 42

Başakşehir, 2 bin 500 taraftara oynuyor ama çok tecrübeli oyuncuları var. Osmanlı maçında problem yaşayabilirler.

Başakşehir, 2 bin 500 taraftara oynuyor ama çok tecrübeli oyuncuları var. Osmanlı maçında problem yaşayabilirler.
40 / 42

Şu tabloda net gördüğüm: Galatasaray maçı hariç Beşiktaş 71, Fenerbahçe'yi ise 70-72 olarak görüyorum. Diğerlerine yorum yapamıyorum.

Şu tabloda net gördüğüm: Galatasaray maçı hariç Beşiktaş 71, Fenerbahçe'yi ise 70-72 olarak görüyorum. Diğerlerine yorum yapamıyorum.
41 / 42

Beşiktaş da iyi kadrom var, Galatasaray'ı yenerim, kendi işim yaparım diyebilir. Başakşehir de ikili averaj da üstün Beşiktaş ve Galatasaray'dan.

Beşiktaş da iyi kadrom var, Galatasaray'ı yenerim, kendi işim yaparım diyebilir. Başakşehir de ikili averaj da üstün Beşiktaş ve Galatasaray'dan.
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Abdullah Avcı bunu düşünüyordur. Emre, Adebayor, Clichy gibi bu maçları oynayacak oyuncular var."

Abdullah Avcı bunu düşünüyordur. Emre, Adebayor, Clichy gibi bu maçları oynayacak oyuncular var."
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