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Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime iletti!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.04.2018 12:47 | Son Güncelleme

Eljif Elmas, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'de bir türlü forma şansı bulamayan genç oyuncu Eljif Elmas, yönetime kararını iletti. Eljif Elmas, daha fazla oynayabileceği bir takımda formak giymek istediğini belirtti.

Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime iletti!

Filmleri aratmayacak bir operasyonla Fenerbahçe'ye imza atan Eljif Elmas, hayal kırıklığı yaşıyor.

Fenerbahçe'nin transfer sürecinde Manchester City, Benfica gibi rakiplerle yarıştığı Eljif Elmas, gerek Süper Lig'de gerekse Türkiye Kupası'nda forma şansı bulamadığı için daha çok forma giyebileceği bir takıma gitmek istediğini yönetime bildirdi.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan genç oyuncunun akıbeti sezon sonunda belli olacak.

18 yaşındaki genç yıldız adayı Eljif Elmas, Makedonya'nın Rabotnicki takımından Fenerbahçe'ye transfer olmuş, ligin ilk yarısında yaşından dolayı forma şansı bulamamış, sonrasında sadece 6 maçta forma giyerek 1 asist yapmıştı.

(Hürriyet)

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Eljif Elmas

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