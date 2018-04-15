Sivasspor Fenerbahçe maç özeti, goller ve tartışmalı pozisyonlar (Süper lig puan durumu)

Süper Lig'de cumartesi akşamı Sivasspor Fenerbahçe maçı oyanandı. 4 takım arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olan Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki takımlar puan kaybı yaşamak istemiyorlar. Nitekim Fenerbahçe de 2 golle Sivas deplasmanından 3 puan ile dönerek şampiyonluk yarışında kaza yaşamadı. Şimdi Beşiktaşlılar gibi Fenerbahçeli taraftarların gözü Başakşehir Galatasaray maçında...

Sivasspor Fenerbahçe maç özeti, golleri, tartışmalı pozisyonları için tıklayınız

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Beşiktaş ve Fenerbahçe aldıkları galibiyetler sonrasında şimdi zirve yarışındaki diğer iki takımın yani Başakşehir ile Galatasaray'ın maçını bekliyorlar. Beşiktaş Süper Lig'de maç fazlası ile lider durumda. Bu akşam karşılaşacak Başakşehir ve Galatasaray ise 2. ve 3. sıradalar. Onları 4. sıradaki Fenerbahçe takip ediyor.

VOLKAN DEMİREL'DEN MAÇ YORUMU

"2-0'ı daha sonra koruyamadık. Kalemizde gol gördük. Bu benim için üzücü oldu. Gol yememe serimiz vardı. Bundan sonra kalan 5 maçta da gol yemezsek o da bir seri olur. Güzel bir galibiyet oldu. Son zamanlarda iyi oyunun yanında güzel skorlar buluyoruz. Maçlarımızı kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekliyoruz. Biz takım olarak bu şansın bize döneceğini inanıyoruz" ifadelerini kullandı.