Sivasspor Fenerbahçe maç özeti, goller ve tartışmalı pozisyonlar (Süper lig puan durumu)

Süper Lig'de cumartesi akşamı Sivasspor Fenerbahçe maçı oyanandı. 4 takım arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olan Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki takımlar puan kaybı yaşamak istemiyorlar. Nitekim Fenerbahçe de 2 golle Sivas deplasmanından 3 puan ile dönerek şampiyonluk yarışında kaza yaşamadı. Şimdi Beşiktaşlılar gibi Fenerbahçeli taraftarların gözü Başakşehir Galatasaray maçında...
Sivasspor Fenerbahçe maç özeti, golleri, tartışmalı pozisyonları için tıklayınız
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Beşiktaş ve Fenerbahçe aldıkları galibiyetler sonrasında şimdi zirve yarışındaki diğer iki takımın yani Başakşehir ile Galatasaray'ın maçını bekliyorlar. Beşiktaş Süper Lig'de maç fazlası ile lider durumda. Bu akşam karşılaşacak Başakşehir ve Galatasaray ise 2. ve 3. sıradalar. Onları 4. sıradaki Fenerbahçe takip ediyor.
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"2-0'ı daha sonra koruyamadık. Kalemizde gol gördük. Bu benim için üzücü oldu. Gol yememe serimiz vardı. Bundan sonra kalan 5 maçta da gol yemezsek o da bir seri olur. Güzel bir galibiyet oldu. Son zamanlarda iyi oyunun yanında güzel skorlar buluyoruz. Maçlarımızı kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekliyoruz. Biz takım olarak bu şansın bize döneceğini inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
FERNANDAO: HALA ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAYIZ
Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sahne alan Fernandao şampiyonluk yarışına değinirken, "100 maçına tamamladığım için çok mutluyum. Galibiyet için de mutluyum, istediğimizi aldık. Biz hala şampiyonluk yarışındayız. 5 maç kaldı, sonuna kadar savaşacağız. Üzerimize düşeni yaparsak, eminim sonuna kadar yarışın içinde olacağız" sözlerini kullandı.
Forma rekabeti hakkında ise, "Tabii ki rekabet iyidir. Her şeyden önce iyi arkadaşlarız. Hepimizin amacı katkıda bulunmak" dedi.
SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇINDAN DAKİKALAR
90' Son dakikalarda Sivasspor yükleniyor!
90' GOL! Robinho attı, 1-2 oldu! Sivasspor farkı son anlarda 1'e indirdi. Ziya ortaladı. Kale önünde Cyriac dokundu. Akabinde Robinho önünde kalan topa kaleye yakın bölgeden dokundu ve golünü attı.
90' Normal süre bitti! Maçın sonuna en az 4 dakika eklendi.
89' Sivasspor'da Bifouma Fenerbahçe savunmasında boşluk buldu. Kanada indi, ortasını yapmak isterken Dirar kritik bir müdahale yaptı.
88' Hasan Ali'ye faul yapan Robinho sarı kart gördü.
88' DİREK! Kaleyi karşısına alıp düzgün bir vuruş yapan Mehmet Ekici, direğe takıldı. Şimdi korner.
87' Fenerbahçe'nin 3. gol için baskısı var.
85' Hasan Ali kanatta topu alıp son çizgiye hareketlenmek istedi ancak ortasını yapmadan Cyriac ayak koydu ve topu kazandı.
84' Ligdeki son 4 maçta kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, bu maçı da gol yemeden tamamlarsa seriyi 5 maça çıkaracak.
82' Fernandao, rakip ceza alanı önündde topu alıp şut açısı aradı ancak defans araya girdi.
80' Normal sürede artık son 10 dakika.
79' KALECİ VOLKAN! Sivasspor etkili geldi. Bifouma, soldan ceza alanına girdi. Kaleye yaklaşıp son vuruşunu yaptı, ancak açıyı iyi kapatan Volkan golü önledi.
78' Mehmet Topal sağdan bindiren Şener'e pasını yolladı ancak top hızlı olunca Şener yetişemedi ve pozisyon taçla sonuçlandı.
77' Delvin NDinga sarı kart gördü.
76' Sivasspor bu dakikalarda Fenerbahçe kalesine çok adamla gelmeye başladı ancak oyunun kontrolü halen Fenerbahçe'de.
75' BAYRAK KALKTI! Saivet, bir uzun topla Fenerbahçe ceza sahasına koşan Cyriac'ı gördü. Cyriac bomboş pozisyonda topu aldı ama ofsayt...
74' Sarı Kart Mehmet Ekici
74' Emre çıktı. Cyriac oyunda.
74' Eski Sivassporlu Aatıf oyundan alkışlarla çıktı. Mehmet Ekici oyunda.
73' Robinho bir ara pasla Ziya'yı kanatta görmek istedi ancak pası isabetsiz.
72' VURAMADI! Kone'nin pasını alan Emre, kaleyi karşısına aldı ancak istediği vuruşu yapamadı.
70' Fenerbahçe'de Aykut Kocaman yedekler arasındaki Mehmet Ekici'yi yanına çağırdı.
70' Normal sürede son 20 dakikanın içine girdik.
69' Fenerbahçe'de Soldado'nun yerine Fernandao oyunda.
67' Kone bir boşluk arayıp Robinho ile verkaç yapmak isterken Fenerbahçe defansı araya girdi.
66' Fenerbahçe'de birazdan Fernandao oyuna girecek.
65' GOLLE BURUN BURUNA! Sivasspor'da Medjani gol aramak için ileriye çıktı. Soldan orta geldi, kale önünde boş kalan Medjani dokundu ama top sağdan az farkla auta çıktkı.
63' İNANILMAZ KAÇTI! Dirar'ın pasını alan Soldado, sağdan son çizgiye indi. Yerden ortasını yolladı. Kale önünde Aatıf dokundu, Auremir son anda ayak koyarak golü önledi.
62' Fenerbahçe ligde deplasmanda oynadığı son 10 maçının sadece birini kaybetti (5G 4B) ve bu maçların altısında kalesini gole kapattı.
60' Kone, Robinho ile bir verkaç yapmak istedi ancak tehlike büyümeden Fenerbahçe savunmasında Neustadter ayak koydu.
58' Hasan Ali'nin pasına kanattan Dirar hareketlendi ama defans topu taca çeldi.
57' Hakan çıktı. Robinho oyunda.
56' Verkaçla Fenerbahçe ceza alanına girmek isteyen Bifouma, yerde kaldı. Sivasspor kaleyi karşıdan gören bir noktadan duran top kazandı.
55' Sol kanattan gelen Bifouma, otasını yolladı. Fenerbahçe ceza alanı önündeki Emre gelişine vurdu, Top defanstan sekti.
54' Auremir bir uzun top attı. Kaleci Volkan kalesinden çıkarak topu uzaklaştırmayı başardı.
53' Josef'in pasında Dirar bir anda topun üzerinden atlayarak Soldado'yu düşündü ama kaleci Ali çıkarak topu aldı.
52' Emre, Fenerbahçe ceza alanı önünde yerde kaldı ve faul bekledi ancak oyun devam etti.
51' Kanattan bindiren Auremir yerden içeriye yolladı, Fenerbahçe savunmasında Neustadter uzaklaştırdı.
49' MÜKEMMEL VURUŞ, KALECİ! Josef serbest vuruşu çok etkili kullandı. Kaleci son anda köşeden çeldi.
48' Soldado, kaleyi karşıdan gören bölgeden yerde kaldı. Fenerbahçe için duran top şansı.
47' Fenerbahçe ligdeki son dört maçında yenilmedi (3G 1B) ve bu maçların tamamında kalesini gole kapattı. Sarı lacivertlilerin dört maçlık gol yememe serisi, ligde halen devam eden en uzun seri.
46' İkinci yarı başladı!
45' Ve ilk yarı bitti.
45' İlk yarının sonuna en az 1 dakika daha eklendi.
43' Mattias Bjärsmyr sarı kart gören isim.
43' DİREK! N'Dinga, sağ kanattan ortaladı. Ceza alanında boş kalan Emre kafayı vurdu. Volkan müthiş bir refleks ile çeldi, top ardından direkten dışarıya çıktı.
42' İlk yarıda normal sürede son 5 dakikalık bölümün içindeyiz.
40' Sağ kanatta topu alan Dirar, ortasını yolladı. Hakan kafayla uzaklaştırdı.
39' Maçın kontrolü Fenerbahçe'de...
39' Dirar, sağ kanattan bindiren Şener'i tek pasla gördü. Şene ceza alanına girdi ancak akabinde kalkan da bir bayrak var.
38' Sivasspor tribünleri, zaman zaman kendi oyuncuları Bifouma'yı ıslıklıyor.
37' SOLDADO KAÇIRDI! Aatıf'ın pasını alan Soldado, sağdan ceza alanına girdi. Sert vurdu. Kaleci gole izin vermedi.
35' Fenerbahçe'nin 2-0'dan sonra da baskısı devam ediyor.
33' GOL! Medjani kendi kalesine attı. 2-0 oldu. Soldado son çizgiye indi, kale önüne topu çıkardı. Medjani'nin ters vuruşu ağlara gitti.
32' Fenerbahçe'nin golü, Sivasspor'un kaçırdığı inanılmaz gol pozisyonunun hemen ardından geldi.
30' GOL! Aatıf attı! Fenerbahçe 1-0 önde! Hasan Ali'nin pasını ceza alanında alan Aatıf, sol köşeye düzgün bir vuruşla golünü attı.
29' İNANILMAZ KAÇTI! Sivasspor hızlı geldi. Bifouma, sağdan ceza alanında girdi. Müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.
29' Fenerbahçe, şimdi kendi yarı alanında kısa paslarla oyun kuruyor.
28' Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılması halinde puanını 57 yapacak.
27' Fenerbahçe, Sivasspor'a ligde beş maçtır yenilmiyor (4G 1B) ve bu maçlarda rakibine toplam 15 gol attı (maç başına 3 gol).
25' Sol kanatta topu alan Aatıf, bindiren Hasan Ali'yi görmek istedi ancak pası direkt taca çıktı.
24' BÜYÜK TEHLİKE! Sivasspor gole yaklaştı. Bifouma sağdan rakip ceza alanına Kone'nin pasıyla girdi. Çaprazdan topu geriye çekip şut açısı bulmak istedi. Ancak akabinde hakimiyetini kaybetti ve top Fenerbahçe defansında kaldı.
23' KAFA! Hasan Ali vuruşu kullandı. Neustadter'in kafa vuruşu kalecide kaldı.
22' Fenerbahçe'de Dirar, kaleye yakın bir bölgede yerde kaldı. Konuk ekip için şimdi duran top şansı.
21' Sivasspor hızlı gelmek istedi ama Skrtel, Bifouma'dan önce topn kontrolünü sağladı.
19' Fenerbahçe yine sağ kanattan geldi. Dirar son çizgiye inerek ortasını yolladı ancak defans uzaklaştırdı.
18' Aykut Kocaman bu maçta Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'deki 137. maçına çıktı.(83G 29B 24M) ve Christoph Daum'u geride bırakarak Fenerbahçe tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan teknik direktör oldu.
16' İNANILMAZ POZİSYON! Sivasspor gole yaklaştı. Kone kendisine atılan uzun topa hareketlendi. Volkan kalesinden çıktı. Top bir anda havalandı, Volkan kalesinde değilken Kone aşırtmak istedi, ancak başarılı olamadı ve top Fenerbahçe'de kaldı.
15' Fenerbahçe'nin baskısı devam ediyor.
14' Şener yine sağ kanattan ortasını yolladı, top Giuliano'ya gelmeden Medjani uzaklaştırdı.
12' Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde ileriye çıkan Neustadter kafayı vurdu ama top farklı şekilde dışarı çıktı.
11' TEHLİKE! Fenerbahçe yine sağdan geldi. Dirar boş pozisyonda son çizgiye inip ortasını yolladı. Top Giuliano'ya gelmeden defans son anda araya girdi.
9' Bifouma, Saviet ile bir verkaç yapıp Fenerbahçe ceza alanına girmek istedi ama pas başarılı olmadı.
8' Saviet kazanılan serbest vuruşta topu Fenerbahçe ceza alanına yolladı ama defans uzakalştırdı.
6' Martin Skrtel sarı kart gören isim.
6' Sivasspor Bifouma ile bir hızlı atak geliştirmek istedi ama orta alanda Mehmet Topal araya girdi.
6' Dirar, sağ kanattan bindiren Şener'i gördü. Şener son çizgiye bekletmeden indi ve ortasını yaptı. Defans uzaklaştırdı.
5' Sivasspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'deki 24. karşılaşmalarına çıkacak. Fenerbahçe önceki 23 maçın 15'ini kazandı (4B 4M).
4' Hasan Ali'nin gönderdiği uzun topta Skrtel rakip ceza alanında topu kafayla indirdi, akabinde defans uzaklaştırdı.
3' Fenerbahçe şimdi orta alana yakın bölgeden serbest vuruş kullanacak.
Sivasspor 1 - 2 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)
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