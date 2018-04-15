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Rıdvan Dilmen: İnanılmaz bir algı var

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

Eski Fenerbahçeli milli yıldız ve NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yüzde Yüz Futbol programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye kamuoyunda inanılmaz bir algı yapıldığını iddia ederken, sarı-lacivertlilerin Aykut Kocaman gibi bir teknik adama ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Rıdvan Dilmen: İnanılmaz bir algı var

Fenerbahçe'nin kazanarak şampiyonluk yarışında yoluna devam ettiği Sivasspor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, çok tartışılacak yorumlara imza attı...

İşte, Rıdvan Dilmen'in o sözleri...

Yüksek konsantrasyonlu 4-5 maç oynayan bir Fenerbahçe var. 2-0 Malatya’yı yendi, Kayserispor’u 5-0 yendi. Sivasspor'un da işini ilk yarıda bitirdi. Samet Aybaba, ben rakibi bekleyeyim dedi. Ancak Fenerbahçe çok iyi başladı ve iyi de bitirdi.

Samet Aybaba’nın taktiksel anlamda net hazırlanamadığını gördüm. Fenerbahçe’de Şener bugün benim gibi oynuyor, sağ açık gibi oynuyor. Aatif’in golü, Babel’in Akhisar’a attığı gol gibi… Aatif, Sivas’ta serbest oynuyor ve çok gol atıyordu ama Fenerbahçe’de sisteme uyuyor. Soldado, müthiş şekilde topu önüne aldı. Hayran kaldım. O kaçırdığı pozisyonu atmalıydı. Fenerbahçe, rakibe oyun izni vermedi ama pozisyon izni verdi.

'İNANILMAZ BİR ALGI VAR'

İnanılmaz bir algı var. Galatasaray’ın 63 golü var, Fenerbahçe’nin 56 golü var… Aykut Kocaman mı haklı, yoksa eleştirenler mi sezon sonunda göreceğiz bunu… Aykut Kocaman, adaletli forma dağıtımı yapıyor. Uzun mesafe antrenörü hoca. Fenerbahçe'de Osmanlı maçı milattır. İstifa'nın 'isti'sinin ardından Giuliano'nun falan yeri değişti. Adaletli tercihler yapıyor. Kendi aldığı Valbuena, Neto kenarda, bu adaletli bir seçim yaptığını gösteriyor.

Fenerbahçe, beraber kalmak için çok uğraştı ama başaramadı. İlk yarıda istediğini aldı Fenerbahçe, ama 2. yarıda risk alan takım Sivasspo oldu hatta Robinho'yu oyuna alarak Fenerbahçe'yi zorladı. Fenerbahçe'nin oynamak istediği düzeni bugün çok net bir şekilde gördük. Önde baskıyı iyi yaptılar, buna karşılık Sivasspor'da bekleyip kontra atak yapmaya çalıştı bu oyunla aslında birçok maçta sonuç almayı başardılar. İkinci yarı roller değişti, Fenerbahçe'nin stoperleri ağır olduğu için kolay bir şekilde Sivasspor öne çıkmaya başladı.

'BERABERLİK ÇIKARSA İŞİN RENGİ DEĞİŞİR'

Fenerbahçe müthiş bir savunma takımı aslında ama bu maçta pozisyonlar verdi. Volkan Demirel çok dikkatli ve formda Kameni'den ders almış gözüküyor. Fenerbahçe'ye havaalanında küçük bir protesto olmuş buna rağmen hala şampiyonluk mücadelesi içerisinde. Fenerbahçe'nin kalan 5 maçının 3'ü içerde ve bundan sonra Kadıköy'de 20 bin kişi olmaz, en az 40 bin kişi olur. Galatasaray - Başakşehir maçından bir beraberlik çıkarsa işin rengi değişir.

'VALBUENA OYNAMAMALI'

Soldado oyundan çıkarken biraz kırıldı ama kart sorunundan dolayı çıkartılmış olabilir. Yerine Mehmet Topal girdi ve girer girmez sarı kart gördü. Allahtan bu değişikliklerden sonra Fenerbahçe golü yemedi. Günümüz futbolunda böyle bir teknik direktör lazım, Ali Koç ve Aziz Yıldırım mı kazanır bilmiyorum ama böyle bir teknik direktör Fenerbahçe'ye lazım. Aatıf gol attı diye söylemiyorum ama niye oynadığı belli, bu arada Valbuena'nın oynamaması gerektiğini de söylemiyorum ama izledik.

Fenerbahçe, için Aykut Kocaman 500'e yakın maça hoca oyuncu menajer olarak sahaya çıkmış. Fenerbahçe Aykut Kocaman'a büyük değer vermiş bunu görebiliyoruz. Ferit Şahenk, basketbola çok büyük destek olan bir insan ve Doğuş Grubu ile Darüşşafaka'nın hikayesi başlarken ben de vardım. Alt ligden bugünlere büyük bir emek ve hırs var. Darüşşafaka bir spor kulübü değil bir sivil toplum kuruluşu ve çok büyük bir başarı elde etti.

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