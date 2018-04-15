Rıdvan Dilmen: İnanılmaz bir algı var

Fenerbahçe'nin kazanarak şampiyonluk yarışında yoluna devam ettiği Sivasspor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, çok tartışılacak yorumlara imza attı...

İşte, Rıdvan Dilmen'in o sözleri...

Yüksek konsantrasyonlu 4-5 maç oynayan bir Fenerbahçe var. 2-0 Malatya’yı yendi, Kayserispor’u 5-0 yendi. Sivasspor'un da işini ilk yarıda bitirdi. Samet Aybaba, ben rakibi bekleyeyim dedi. Ancak Fenerbahçe çok iyi başladı ve iyi de bitirdi.

Samet Aybaba’nın taktiksel anlamda net hazırlanamadığını gördüm. Fenerbahçe’de Şener bugün benim gibi oynuyor, sağ açık gibi oynuyor. Aatif’in golü, Babel’in Akhisar’a attığı gol gibi… Aatif, Sivas’ta serbest oynuyor ve çok gol atıyordu ama Fenerbahçe’de sisteme uyuyor. Soldado, müthiş şekilde topu önüne aldı. Hayran kaldım. O kaçırdığı pozisyonu atmalıydı. Fenerbahçe, rakibe oyun izni vermedi ama pozisyon izni verdi.

'İNANILMAZ BİR ALGI VAR'

İnanılmaz bir algı var. Galatasaray’ın 63 golü var, Fenerbahçe’nin 56 golü var… Aykut Kocaman mı haklı, yoksa eleştirenler mi sezon sonunda göreceğiz bunu… Aykut Kocaman, adaletli forma dağıtımı yapıyor. Uzun mesafe antrenörü hoca. Fenerbahçe'de Osmanlı maçı milattır. İstifa'nın 'isti'sinin ardından Giuliano'nun falan yeri değişti. Adaletli tercihler yapıyor. Kendi aldığı Valbuena, Neto kenarda, bu adaletli bir seçim yaptığını gösteriyor.