Spor yazarlarından Sivasspor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Spor basınının usta kalemleri ayrıca, Sivasspor'a Robinho'nun ilk 11'de başlatılmaması konusunda eleştirilerde bulundular.

Spor yazarları Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

1 / 20 Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

2 / 20 İşte o yorumlar...

3 / 20 ANORMAL KÖTÜ... (SERDAR ALİ ÇELİKLER) Sivas anormal kötü savunma yaptı. Pozisyon hataları bir yana felaket bireysel hatalar yaptılar. Yani ‘kalabalık durma’nın hayatta bir karşılığı yok. Hasan Ali asist yaptı, 2. golü az daha Şener atıyordu. Yani bekleri kovalaması beklenen ‘kanat kazmaları’ bir işe yaramadı.

4 / 20 F.Bahçe haklı bir galibiyet aldı. Sivas’ın kötü bir gününde olması galibiyetin tek açıklaması değil. F.Bahçe kararlı durdu, baskılı oynadı ve kazanmayı bildi. Böylece kendisi açısından kritik virajdan hata yapmadan döndü. Kendisi açısından tek olumsuz not, 4 maç sonra gol yemesi olarak adlandırılabilir.

5 / 20 Samet Aybaba’ya ise şunu sormak isterim: Hocam Robinho’dan daha iyi 10 oyuncunu varsa ne mutlu size! Yok eğer ondan daha iyi oyuncularınız yoksa ve Robinho’yu oynatmayarak amacınız ‘iyi savunma yapmak’ ise bunu neden beceremediniz? Robinho’nun oynatılmaması ligin marka değeri açısından da yanlıştır.

6 / 20 YÜKSEK ARZU(UĞUR MELEKE) Fenerbahçe de “8’de 8” hedefiyle girdiği ligin son iki ayındaki yüksek arzusunu koruyor. Dün de ilk devrede beklerinin sağlı-sollu bindirmeleriyle çok iyi bir 45 dakika oynadılar. İlk 30 dakika sürekli bindiren Şener yıkamadı, sonraki 5 dakika bindiren Hasan yıktı Sivas direncini. Fenerbahçe’nin 45 dakikalık dominant oyunu, 29 haftada rakip ceza alanında topla en fazla buluştukları ilk yarı, iki gol ve galibiyet anlamına geldi zaten.

7 / 20 Dünün bir başka dikkat çekici detayı, Isla’nın 3 haftada ikinci kez 12 yabancı sınırına takılıp kadroda olmayışıydı. Aykut Kocaman’ın onu beğendiğini ve sezon başı çok istediğini biliyorum. Şu anda 13’üncü yabancı konumuna düşmesi enteresan gerçekten.

8 / 20 ZORA ÇEVİRME USTASI(GÜRCAN BİLGİÇ) Kolayı zora çevirme ustası bir kadronun üç puanla yoluna devam etmesi gibi ilginç bir ironi ile karşı karşıyayız. İlk yarıda rakibini bunaltıp, oyunu istediği skora getiren takım ile ikinci yarıda sadece tabelayı koruma peşine düşenlerin aynı oyuncular olması gibi tuhaf bir gerçek de var karşımızda.

9 / 20 Bir türlü giydikleri formanın istediği oyun zekasına ulaşamayan, ancak ellerinden geleni sonuna kadar yapmaya çalışan, sarsak oyuncu sayısının da bir hayli fazla olduğu bir ekip. Elbette iyi oynamanın değil, kazanmanın gerekli olduğu bir deplasmandı. Bunun karşılığında maksimum konsantrasyon ile beklemedikleri anlarda 2-0 yaptılar. Sonrasında ise çelişkiler başladı.

10 / 20 Top Fenerbahçeli oyuncuların ayağına geldiğinde, iki golden sonrası yasakmış gibi, ne yapacaklarını bilemez, kararsız pozları sergilediler önümüze. Rakibi eksik yakalıyorlar, santraya çıkıyorlar, boştaki oyuncu öne koşu atmıyor. Bekliyor ve rakibin yerleşmesinden sonra yine daha geriye pas yapıyor. O kapasitesiz düşünce sistemindeki tek arzuları gol yememek. Halbuki "bir tane daha atalım" deseler, her riski almış Sivas takımını da geriye koşturmak zorunda kalacaklar.

11 / 20 FAZLA İŞ YAPMALI (ERSİN DÜZEN) F.Bahçe’nin topa sahip olması ve oyuna hükmetmesi sürpriz değildi. Sağ kanatta Şener’in etkili işleri, Dirar’ın içeriye servisleri tehlike yarattı. Dirar demişken, sadece çizgiye yapışıp, sezon boyunca hep aynı seviyede kalması düşündürücü. F.Bahçe’nin oyuncusu risk almalı, adam geçmeli, o mevkide skora katkı sağlayacak daha fazla işler yapmalı…

12 / 20 Aybaba’nın Robinho hamlesi takımı biraz hareketlendirdi. Topu kaleye götürmek sorun değildi ancak ceza alanında çoğalamayınca fayda etmedi. Her ne kadar Bifouma ilk yarıda önemli fırsatları harcasa da, maçın genelinde Sivas’ın en iyisiydi. Kone’nin etkisizliği O’nun yalnız kalmasına neden oldu. Uzatmalarda gelen gol maça sadece biraz heyecan kattı..

13 / 20 Fenerbahçe son 5 hafta 1 kez İstanbul dışına çıkacak. O da ligden düşen Karabük deplasmanı. Sezonu bir sürpriz olmaz ise 72 puanla bitirirler. Pazartesi G.Saray’ın yenilgisi ile ligin dengeleri değişti. Her şeye rağmen sarı-kırmızılılar bana göre favori. Bugünkü Başakşehir maçından çok G.Saray-Beşiktaş derbisinin sonucu ligin kaderini belirleyecek gibi.

14 / 20 EN ZOR DEPLASMANI (İLKER YAĞCIOĞLU) Fenerbahçe 8'de 8 yapmak parolasıyla çıktığı ligin son dönemecindeki en zor deplasmanına çıktı. Sivasspor bu sene kendi sahasında Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başarmış ve Avrupa Ligi iddiası olan bir takımdı. Yani zorlu bir maç Sarı- Lacivertlileri bekliyordu..

15 / 20 Fenerbahçeli futbolcular da maçın zorluk derecesinin farkına varmışlar ki maça son derece iyi başladılar. Bu sezon birçok deplasmanda olduğu gibi önde basarak, Sivassporlu futbolcuları hataya zorladılar. Ve istedikleri golleri bularak ilk devreyi 2-0 galip kapattılar.

16 / 20 Bu kadar başarılı bir 45 dakika oynarken Fenerbahçe'nin Sivas'a iki net gol pozisyonu vermesi de eminim ki Aykut hocanın çok canını sıkmıştır. Sivaslı Bifouma, ilk devre iki müsait pozisyonda istediği vuruşları yapamadığı için maçın gidişatına etki etti..

17 / 20 FENER'İN ŞANSI...(ZİYA ŞENGÜL) Fenerbahçe’nin çok adamla hücum girişimleri başlangıç zamanında gerekli etkiyi yapamazken, zaman zaman ağır ve yavaş futboluyla bekleneni veremezken, Hasan Ali’nin ileriye hamlesiyle Aatıf’a çıkardığı topla birinci gol gelmiş oldu. Daha sonrasında ise Soldado ile gelişen bir atakta Medjani kendi kalesine ikinci Fenerbahçe golünü attı. Bu da çok zorlu Sivas deplasmanında Fener’in şansı oldu.

18 / 20 Sivasspor’un kendi evinde böylesine rahat bir şekilde teslim olması hiç de beklenmiyoırdu. Bu Sivasspor geçmiş dönemlerde zirvedeki takımları kendi evinde yenen olurken, Sarı-Lacivertliler’e kolay teslim oldu.

19 / 20 Fenerbahçe çok rahat deplasman galibiyeti alırken, şans faktörü de yanındaydı. Böylesine ligimizin büyük kulübü olarak nitelendirilen takımlardan biri olan Fenerbahçe kazanmış olduğu Sivas maçından sonra zirvedeki takımları bir hayli endişeye soktu.