Erman Toroğlu'ndan şok sözler: Robinho neden oynatılmadı, kafam karıştı

Erman Toroğlu'ndan olay Sivasspor-Fenerbahçe yorumu!

Erman Toroğlu'ndan olay Sivasspor-Fenerbahçe maçı yorumu

1 / 18 İşte, Erman Toroğlu'nun o açıklamaları...

2 / 18 "İki gündür oynanan maçlara bakıyorum. Küçükler kaçırıyor, büyükler atıyor. Lig de gidiyor. Pazar ligin yüzde 50’si belli olur. Kördüğüm vardır ya hani...

3 / 18 Bu kez ipi çektiğinde olduğu gibi bu kördüğüm açılabilir ya da tam kapanabilir. Başakşehir, Galatasaray maçını kazanırsa ligde düğüm çözülüyor.

4 / 18 Galatasaray kazanırsa çok bir şey değişmemiş olacak. Bir takım iyiyse dışarıda da içeride de aynı olmalı. Gençlerbirliği maçını gördükten sonra Başakşehir kazanırsa şampiyon olur demiştim.

5 / 18 Talisca, Babel, Negredo… Diğer tarafta Gomis... Gomis’i tut işi bitir. Galatasaray’ı neden kolay kitliyorlar? Rodrigues-Gomis’i kitle. Beşiktaş’ı kitleyemiyorsun.

6 / 18 Neticeyi dağınık topçulardan almak gerekiyor. Gençlerbirliği maçında pozisyona girmeden maç bitti. Alsan, köprüyü yarılamış olacak.

7 / 18 Başakşehir yenerse, Beşiktaş ile Galatasaray çok farklı bir maça çıkmış olacak.

8 / 18 Fenerbahçe sağ taraftan iyi geldi. Dikkati oraya çektiler, öbür taraftan geldiler. Babel’in pozisyonu gibi. Hemen hemen aynı golü attılar.

9 / 18 Aatif, Sivas’ta oynadığı için gole sevinemedi. Hep aynı senaryo. Fenerbahçe bildiğimiz gibi.

10 / 18 Göze hoş gelen bir şey yok, ama galip Gelsenkirchen’i ben yersenkirchen diyorum. Fenerbahçe kötü oynasa bile 2-0 olabiliyor. Nasıl oluyor ise...

11 / 18 Fenerbahçe buradan nasıl sıyrılır? Fatih Terim ile Avrupa Şampiyonası’na nasıl gittik hatırlayın? Direksiyon bizde değildi. Fenerbahçe için de benzer bir durum var.

12 / 18 Herkes Fenerbahçe’ye çalışırsa Fenerbahçe şampiyon olur. Şimdi direksiyon Başakşehir’in elinde. Onu indirebilirler mi? Galatasaray yanda vites kutusuyla oynuyor.

13 / 18 Başakşehir yenerse, önünü açmış olacak. Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanıyla büyük bir fırsatı kaçırdı. Demek ki henüz o kapasitede bir takım değiller.

14 / 18 Aykut Kocaman diyelim ki kaldı ve kadroyu değiştirdiler tabancı gibi 6-7 oyuncu geldi aynı şekilde oynatır mı?

15 / 18 Ben Aykut Kocaman'ın hangi takımına baksam hiç keyif almıyorum. Fenerbahçe'nin oyunu mesela Beşiktaş kaybederken bile Fenerbahçe'den iyi oynuyor.

16 / 18 Futbolda gerçekler konuşur. Robinho gibi bir oyuncu dünyada kaç tane var? Bunu neden kullanmadı Samet Aybaba?

17 / 18 Fenerbahçe maçında Robinho gibi bir oyuncuyu oynatmazsan benim kafam karışır. Galip geleceksen, Avrupa'ya gideceksen oynayacaksın.