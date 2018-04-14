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Erman Toroğlu'ndan şok sözler: Robinho neden oynatılmadı, kafam karıştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.04.2018 22:29 | Son Güncelleme

Erman Toroğlu'ndan olay Sivasspor-Fenerbahçe yorumu! Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu Sivasspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili çok tartışılacak açıklamalara imza attı.

Erman Toroğlu'ndan olay Sivasspor-Fenerbahçe yorumu!

Erman Toroğlu'ndan olay Sivasspor-Fenerbahçe maçı yorumu

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İşte, Erman Toroğlu'nun o açıklamaları...

İşte, Erman Toroğlu'nun o açıklamaları...
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"İki gündür oynanan maçlara bakıyorum. Küçükler kaçırıyor, büyükler atıyor. Lig de gidiyor. Pazar ligin yüzde 50’si belli olur. Kördüğüm vardır ya hani...

"İki gündür oynanan maçlara bakıyorum. Küçükler kaçırıyor, büyükler atıyor. Lig de gidiyor. Pazar ligin yüzde 50’si belli olur. Kördüğüm vardır ya hani...
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Bu kez ipi çektiğinde olduğu gibi bu kördüğüm açılabilir ya da tam kapanabilir. Başakşehir, Galatasaray maçını kazanırsa ligde düğüm çözülüyor.

Bu kez ipi çektiğinde olduğu gibi bu kördüğüm açılabilir ya da tam kapanabilir. Başakşehir, Galatasaray maçını kazanırsa ligde düğüm çözülüyor.
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Galatasaray kazanırsa çok bir şey değişmemiş olacak. Bir takım iyiyse dışarıda da içeride de aynı olmalı. Gençlerbirliği maçını gördükten sonra Başakşehir kazanırsa şampiyon olur demiştim.

Galatasaray kazanırsa çok bir şey değişmemiş olacak. Bir takım iyiyse dışarıda da içeride de aynı olmalı. Gençlerbirliği maçını gördükten sonra Başakşehir kazanırsa şampiyon olur demiştim.
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Talisca, Babel, Negredo… Diğer tarafta Gomis... Gomis’i tut işi bitir. Galatasaray’ı neden kolay kitliyorlar? Rodrigues-Gomis’i kitle. Beşiktaş’ı kitleyemiyorsun.

Talisca, Babel, Negredo… Diğer tarafta Gomis... Gomis’i tut işi bitir. Galatasaray’ı neden kolay kitliyorlar? Rodrigues-Gomis’i kitle. Beşiktaş’ı kitleyemiyorsun.
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Neticeyi dağınık topçulardan almak gerekiyor. Gençlerbirliği maçında pozisyona girmeden maç bitti. Alsan, köprüyü yarılamış olacak.

Neticeyi dağınık topçulardan almak gerekiyor. Gençlerbirliği maçında pozisyona girmeden maç bitti. Alsan, köprüyü yarılamış olacak.
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Başakşehir yenerse, Beşiktaş ile Galatasaray çok farklı bir maça çıkmış olacak.

Başakşehir yenerse, Beşiktaş ile Galatasaray çok farklı bir maça çıkmış olacak.
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Fenerbahçe sağ taraftan iyi geldi. Dikkati oraya çektiler, öbür taraftan geldiler. Babel’in pozisyonu gibi. Hemen hemen aynı golü attılar.

Fenerbahçe sağ taraftan iyi geldi. Dikkati oraya çektiler, öbür taraftan geldiler. Babel’in pozisyonu gibi. Hemen hemen aynı golü attılar.
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Aatif, Sivas’ta oynadığı için gole sevinemedi. Hep aynı senaryo. Fenerbahçe bildiğimiz gibi.

Aatif, Sivas’ta oynadığı için gole sevinemedi. Hep aynı senaryo. Fenerbahçe bildiğimiz gibi.
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Göze hoş gelen bir şey yok, ama galip Gelsenkirchen’i ben yersenkirchen diyorum. Fenerbahçe kötü oynasa bile 2-0 olabiliyor. Nasıl oluyor ise...

Göze hoş gelen bir şey yok, ama galip Gelsenkirchen’i ben yersenkirchen diyorum. Fenerbahçe kötü oynasa bile 2-0 olabiliyor. Nasıl oluyor ise...
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Fenerbahçe buradan nasıl sıyrılır? Fatih Terim ile Avrupa Şampiyonası’na nasıl gittik hatırlayın? Direksiyon bizde değildi. Fenerbahçe için de benzer bir durum var.

Fenerbahçe buradan nasıl sıyrılır? Fatih Terim ile Avrupa Şampiyonası’na nasıl gittik hatırlayın? Direksiyon bizde değildi. Fenerbahçe için de benzer bir durum var.
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Herkes Fenerbahçe’ye çalışırsa Fenerbahçe şampiyon olur. Şimdi direksiyon Başakşehir’in elinde. Onu indirebilirler mi? Galatasaray yanda vites kutusuyla oynuyor.

Herkes Fenerbahçe’ye çalışırsa Fenerbahçe şampiyon olur. Şimdi direksiyon Başakşehir’in elinde. Onu indirebilirler mi? Galatasaray yanda vites kutusuyla oynuyor.
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Başakşehir yenerse, önünü açmış olacak. Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanıyla büyük bir fırsatı kaçırdı. Demek ki henüz o kapasitede bir takım değiller.

Başakşehir yenerse, önünü açmış olacak. Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanıyla büyük bir fırsatı kaçırdı. Demek ki henüz o kapasitede bir takım değiller.
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Aykut Kocaman diyelim ki kaldı ve kadroyu değiştirdiler tabancı gibi 6-7 oyuncu geldi aynı şekilde oynatır mı?

Aykut Kocaman diyelim ki kaldı ve kadroyu değiştirdiler tabancı gibi 6-7 oyuncu geldi aynı şekilde oynatır mı?
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Ben Aykut Kocaman'ın hangi takımına baksam hiç keyif almıyorum. Fenerbahçe'nin oyunu mesela Beşiktaş kaybederken bile Fenerbahçe'den iyi oynuyor.

Ben Aykut Kocaman'ın hangi takımına baksam hiç keyif almıyorum. Fenerbahçe'nin oyunu mesela Beşiktaş kaybederken bile Fenerbahçe'den iyi oynuyor.
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Futbolda gerçekler konuşur. Robinho gibi bir oyuncu dünyada kaç tane var? Bunu neden kullanmadı Samet Aybaba?

Futbolda gerçekler konuşur. Robinho gibi bir oyuncu dünyada kaç tane var? Bunu neden kullanmadı Samet Aybaba?
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Fenerbahçe maçında Robinho gibi bir oyuncuyu oynatmazsan benim kafam karışır. Galip geleceksen, Avrupa'ya gideceksen oynayacaksın.

Fenerbahçe maçında Robinho gibi bir oyuncuyu oynatmazsan benim kafam karışır. Galip geleceksen, Avrupa'ya gideceksen oynayacaksın.
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Oyuna girince ne oldu Robinho? Kafam karıştı, anlamadım."

Oyuna girince ne oldu Robinho? Kafam karıştı, anlamadım."
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erman toroğlu david de gea

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