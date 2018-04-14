SPOR

Ahmet Çakar'dan Sivas-Fenerbahçe paylaşımı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.04.2018 21:22 | Son Güncelleme

Eski hakem ve Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Sivasspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş bir paylaşıma imza attı.

Ahmet Çakar'dan Sivas-Fenerbahçe paylaşımı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından, "NATO Sivas operasyonuna tam destek vermektedir." şeklinde bir ifade kullandı.

Çakar'ın bu paylaşımı kısa süre içinde büyük yankı uyandırdı ve Fenerbahçe taraftarları deneyimli yorumcuya tepki gösterdi.

Ahmet Çakar tweet

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet çakar

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Diğer Haberler
Soldado'dan Aykut Kocaman'a şok tepki!

Soldado'dan Aykut Kocaman'a şok tepki!

Volkan Demirel, Aatif Chahechoue, Fernandao ve Hasan Ali Kaldırım'dan galibiyet yorumu

Volkan Demirel, Aatif Chahechoue, Fernandao ve Hasan Ali Kaldırım'dan galibiyet yorumu

Ahmet Çakar'dan Sivas-Fenerbahçe paylaşımı

Ahmet Çakar'dan Sivas-Fenerbahçe paylaşımı

Sivasspor 1 - 2 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Sivasspor 1 - 2 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Ozan Tufan yeni sezonda Pendikspor'a gönderilebilir!

Ozan Tufan yeni sezonda Pendikspor'a gönderilebilir!

Alper Potuk'a İspanya'dan talip var! 12 milyon euroyu gözden çıkardılar

Alper Potuk'a İspanya'dan talip var! 12 milyon euroyu gözden çıkardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.