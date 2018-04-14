Alper Potuk'a İspanya'dan talip var! 12 milyon euroyu gözden çıkardılar

5 sezondur Fenerbahçe'de oynayan ve özellikle Aykut Kocaman'ın gelişiyle attığı 6 golle kariyer rekoru kıran Alper Potuk için Villarreal ve Sevilla'nın devrede olduğu öğrenildi.

Sarı lacivertli kulüple 2022 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinde '12 milyon euroya serbest kalır' maddesinin olduğu ortaya çıkarken, La Ligaekiplerinin bu maddeden faydalanacağı, Alper için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ifade edildi.

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Enes Ünal'dan bir hayli memnun kalan Villarreal'in Alper Potuk için devreye girdiği öğrenilirken, İspanyol yöneticilerin bu transfer için Enes'ten yardım alacakları belirtildi.

Öte taraftan bu sezon ligde istikrarsız bir performans ortaya koymasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin kapısından dönen Sevilla'nın yeniden yapılanacağı belirtilirken, 23 maçta sadece 1 gol atan 32 yaşındaki Jesus Navas'tan beklenen verimi alamayan Endülüs ekibinin Alper Potuk'u listeye aldığı, hatta milli futbolcunun menajeriyle bağlantıya geçtiği ifade edildi.

(Star)