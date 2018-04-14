Sivas'ta bir tepki de Aziz Yıldırım'a!

Süper Lig'de bugün Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'yi havaalanı içerisinde bir grup taraftar karşılarken, başkan Aziz Yıldırım'a gösterilen tepki dikkati çekti.
Yıldırım'ın havalanından çıkış yapacağı sırada bir taraftar, "Başkanım müteahhitsin sen Fenerbahçe'nin başkanı değilsin. Arsa al sen arsa, futbolcu alma" diyerek bağırdı.
Aziz Yıldırım'ın söz konusu taraftara herhangi bir karşılık vermeden çıkış yaptığı görüldü.
Havaalanının dışında ise Fenerbahçe kafilesi tezahüratlarla karşılanırken taraftarlar başkan Aziz Yıldırım’a yoğun ilgi gösterdi.
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