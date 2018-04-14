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Fenerbahçe Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Isla şoku yaşanıyor. Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldı!

Fenerbahçe Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Isla kafileye dahil edilmedi.

Aykut Kocaman'ın Şilili futbolcuyu kadroya almama sebebinin ise antrenmanlarda iyi çalışmaması olduğu öğrenildi. Isla'nın Beşiktaş'la perşembe günü oynanacak olan kupa maçında da kadroya dahil edilmeyebileceği ifade edildi.

Öte yandan sakatlığı düzelen ve Sivasspor kadrosuna dahil edilen Hollandalı golcü Vincent Janssen'in derbide forma giyebileceği hatta 11'de bile başlayabileceği öğrenildi.

(Fanatik)

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Mauricio Isla

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BÖYLE PROFESYONEL BİR FUTBOLCU GÖRMEDİM DİYEN SENDİN HOCA ŞİMDİDE KADRO DIŞI ADAM ŞAŞIRDIKMI?
Maçı stadta izleyenler bilir. Adam her maç sagdan defalarca bindirme yapiyor ama maalesef ona top atabilen biri olmuyor. O da bikmistir bosa kosmaktan. Aykut hoca buna cozum aramiyor cunku adam ofansif oynuyor.. Hocanin cozumu kadro disi birakmak olmus.
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