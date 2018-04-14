Fenerbahçe Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Isla kafileye dahil edilmedi.
Aykut Kocaman'ın Şilili futbolcuyu kadroya almama sebebinin ise antrenmanlarda iyi çalışmaması olduğu öğrenildi. Isla'nın Beşiktaş'la perşembe günü oynanacak olan kupa maçında da kadroya dahil edilmeyebileceği ifade edildi.
Öte yandan sakatlığı düzelen ve Sivasspor kadrosuna dahil edilen Hollandalı golcü Vincent Janssen'in derbide forma giyebileceği hatta 11'de bile başlayabileceği öğrenildi.
(Fanatik)
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