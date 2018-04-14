Aziz Yıldırım'dan gençlik hamlesi geliyor!

Aziz Yıldırım, yeni altyapı koordinatörü ile birlikte Fenerbahçe'yi, 15 yıl sonra yeniden kabuk değişimine götürecek.
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