Aziz Yıldırım'dan gençlik hamlesi geliyor!

1 / 10 Kanarya'da başkan Aziz Yıldırım yeniden seçilmesi halinde en büyük projesini altyapı alanında yapacak.

3 / 10 Bunun için Hollanda U-17 Milli Takımı'nı çalıştıran Kees van Wonderen ile anlaşan Yıldırım, seçim sonrası resmi açıklamayı yapacak.