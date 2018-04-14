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Aziz Yıldırım'dan gençlik hamlesi geliyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.04.2018 11:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Haziran'daki seçimde başkan seçilmesi halinde uzun zamandır planladığı projeyi harekete geçirecek.

Aziz Yıldırım, yeni altyapı koordinatörü ile birlikte Fenerbahçe'yi, 15 yıl sonra yeniden kabuk değişimine götürecek.

Aziz Yıldırım'dan gençlik hamlesi!

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Kanarya'da başkan Aziz Yıldırım yeniden seçilmesi halinde en büyük projesini altyapı alanında yapacak.

Kanarya'da başkan Aziz Yıldırım yeniden seçilmesi halinde en büyük projesini altyapı alanında yapacak.
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2001-02'de başlatıp uzun süre takımın iskeletinin kurulduğu gençlik hamlesinin benzerini gelecek sezondan itibaren hayata geçirecek.

2001-02'de başlatıp uzun süre takımın iskeletinin kurulduğu gençlik hamlesinin benzerini gelecek sezondan itibaren hayata geçirecek.
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Bunun için Hollanda U-17 Milli Takımı'nı çalıştıran Kees van Wonderen ile anlaşan Yıldırım, seçim sonrası resmi açıklamayı yapacak.

Bunun için Hollanda U-17 Milli Takımı'nı çalıştıran Kees van Wonderen ile anlaşan Yıldırım, seçim sonrası resmi açıklamayı yapacak.
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Hollandalı ünlü futbol adamı Kees van Wonderen, İstanbul'a ülkesindeki yetenekli isimleri alıp gelecek.

Hollandalı ünlü futbol adamı Kees van Wonderen, İstanbul'a ülkesindeki yetenekli isimleri alıp gelecek.
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İşte o isimler...

İşte o isimler...
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BİLAL BEYAZIT

BİLAL BEYAZIT
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DOĞUCAN HASPOLAT

DOĞUCAN HASPOLAT
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ELAYİS TAVŞAN

ELAYİS TAVŞAN
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FERDİ KADIOĞLU

FERDİ KADIOĞLU
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ORKUN KÖKÇÜ

ORKUN KÖKÇÜ
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aziz yıldırım

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