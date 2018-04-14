Fellaini transferi için Nabil Dirar devreye girdi!

Önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmeye çalışan ve bunun için de finansal fair play anlaşması nedeniyle bonservisi elinde olan yıldız oyunculara yönelen Fenerbahçe, Fas asıllı Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini için temaslarını sıklaştırdı.
Sarı-Lacivertli yönetimin bu transfer için yıldız futbolcunun yakın arkadaşı olan Nabil Dirar'ı da devreye soktuğu gelen habenler arasında.
Dirar ile Fellaini, geçtiğimiz yılın kasım ayında İstanbul'da bir araya gelmiş ve akşam yemeği yemişti.
SÜREKLİ TEMAS HALİNDELER
Dirar'ın Fellaini'ye Fenerbahçe ile ilgili tüm bilgileri verdiği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin Fellaini'nin menajeriyle temas halinde olduğu yakın bir zaman içinde futbolcunun kendisiyle bir araya geleceği de öğrenildi.
(Takvim)
Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ
Galatasaray'da Faruk Süren'e adaylık teklifi!
Everton taraftarının Cenk Tosun şaşkınlığı!
Aziz Yıldırım'dan Jose Boto bombası
En güzel 20 futbolcu eşi (sevgilisi)
Süleyman Hurma'dan 9 yıl sonra gelen Mehmet Topuz itirafı!
Robben Bayern Münih ile yeni sözleşme imzaladı
Samsunspor Yılmaz Vural'ı TFF'ye şikayet edecek
Çankırıspor maça çıkmayı unuttu, şampiyonluktan oldu
Galatasaray Florya arazisinden 238 milyon TL kazanacak
Beşiktaş ve Fenerbahçe Mandzukic'in peşinde!
Kadın hakem Bibiana Steinhaus'a şok sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum