Fenerbahçe taraftarı Aykut Kocaman'a havalimanında tepki gösterdi!

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe kafilesi Sivas'a ulaştı.
Sivas havaalanında Fenerbahçe kafilesini karşılayan gruptan bir taraftar Aykut Kocaman'a "Hocam Konya'nın size ihtiyacı var. Biz hücum futbolu istiyoruz." diye seslendi.
Taraftarın "Hocam Konya'nın size ihtiyacı var. Biz hücum futbolu istiyoruz, Fenerbahçe gibi oynamak istiyoruz. Artık bizi hücum oynat, Topal - Josef görmek istemiyoruz." sözleri dikkat çekti.
Aykut Kocaman ise taraftarlara "Haklısınız" demekle yetindi. (Şampi10)
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