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Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu'ya yeni yönetimde görev vermeyecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.04.2018 20:47 | Son Güncelleme

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe iddiasını sürdürürken, bir taraftan da kulüpte kongre heyecanı yaşanıyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın Haziran'daki seçimde Mahmut Uslu'ya yeni yönetiminde yer vermeyeceği iddia edildi.

Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu'ya yeni yönetimde görev vermeyecek

Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı... Takım şampiyonluk yarışında kritik bir viraja girerken, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim ile Ali Koç cephesi de kongre çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Sarı lacivertli kulüpte bomba etkisi yaratan gelişme ise Mahmut Uslu'yla alakalı...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, haziran ayında yapılacak seçime nasıl bir yönetim kurulu ile gireceği merak ediliyordu. Başkan Yıldırım, mayıs ayında açıklayacağı yeni listesinde eski yönetiminde kimlerle yoluna devam edeceğinin kararını verdi. Yeni listede eski yönetimden 4 isim ön plana çıkıyor.

Fenerium, Dış İlişkiler ve Basketbol Şubesi sorumlusu Ozan Balaban, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Muhasip üye İlhan Ekşioğlu ve şu anki yönetim içerisinde önemli görev alan Selim Kosif’in Aziz Yıldırım’ın yeni yönetimde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Başkan Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım ile ilgili kararını ise henüz net olarak vermiş değil. Nedeni ise kardeşi ile ilgili kongre üyelerinden gelen tepkiler. Son dönemde yaptığı açıklamalardan dolayı kongre üyelerinin tepkisini çeken bir başka isim olan Genel Sekreter Mahmut Uslu’nun da yeni yönetimde yer almaması bekleniyor.

Aziz Yıldırım’ın şu anki listesinde yer alan Ömer Temelli’nin de Ali Koç ile yola devam etme ihtimali konuşuluyor. Temelli bu konuda net bir karar vermiş değil.

Diğer başkan adayı Ali Koç’un da yönetim kurulu listesi şekillenmeye başladı. Koç’un listesinde, Erol Bilecik (TÜSİAD Başkanı), Sina Arfa (1907 e-spor kurucusu), Gökhan Akça (Koç Grubu), Simla Türker Bayazıt (Türker Proje ve Yatırım), Fethi Pekin (Hukukçu), Burhan Karaçam (Yapı Kredi Bankası eski Müdürü), Semih Özsoy ve Turhan Şahin (eski yönetici) yer alıyor.

(Akşam)

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mahmut uslu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Aziz Yıldırım hala aklanacağım diye uğraşıyor,ya Uefa dan şike yüzünden ceza aldın mı aldın,Avrupa'ya şike yüzünden gidemedinmi, gidemedinmi,şiirden hapis yattı mı? yattın ,sen hala neyin derdindesin şikeci aziz yıldırım defol git artık.
uslu uslu oturur artık
türk futbolu bir pislikten temizlenmiş olur
tağcılık yapmak yok artık aziz yıldırım senide kulanıp attı bir kenarauslu çocuk ol uslu uslu otor bakim
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