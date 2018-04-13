Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu'ya yeni yönetimde görev vermeyecek

Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı... Takım şampiyonluk yarışında kritik bir viraja girerken, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim ile Ali Koç cephesi de kongre çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Sarı lacivertli kulüpte bomba etkisi yaratan gelişme ise Mahmut Uslu'yla alakalı...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, haziran ayında yapılacak seçime nasıl bir yönetim kurulu ile gireceği merak ediliyordu. Başkan Yıldırım, mayıs ayında açıklayacağı yeni listesinde eski yönetiminde kimlerle yoluna devam edeceğinin kararını verdi. Yeni listede eski yönetimden 4 isim ön plana çıkıyor.

Fenerium, Dış İlişkiler ve Basketbol Şubesi sorumlusu Ozan Balaban, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Muhasip üye İlhan Ekşioğlu ve şu anki yönetim içerisinde önemli görev alan Selim Kosif’in Aziz Yıldırım’ın yeni yönetimde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Başkan Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım ile ilgili kararını ise henüz net olarak vermiş değil. Nedeni ise kardeşi ile ilgili kongre üyelerinden gelen tepkiler. Son dönemde yaptığı açıklamalardan dolayı kongre üyelerinin tepkisini çeken bir başka isim olan Genel Sekreter Mahmut Uslu’nun da yeni yönetimde yer almaması bekleniyor.