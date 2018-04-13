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Terraneo, Josef de Souza'yı istiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.04.2018 06:31 | Son Güncelleme

Premier Lig ekibi West Bromwich ile anlaşan Fenerbahçe eski sportif direktörü Giuliano Terraneo, ilk transferi olarak Josef de Souza'yı istiyor.

Terraneo, Josef de Souza'yı istiyor!

Fenerbahçe'de yarım sezon çalıştıktan sonra başka bir takımla anlaşmayan İtalyan futbol adamı, Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'da teknik danışman olarak görev alacak.

Giuliano Terraneo'nun İngiliz ekibinde ilk etapta 6 ay görev alacağı ve kulübe danışman olarak yardım edeceği ve duruma göre sözleşmesinin uzatılacağı açıklandı.

Terraneo'nun Fenerbahçe'ye getirdiği Josef'i bu kez West Bromwich'e getireceği iddia ediliyor. İngiliz ekibi sezon başında da Josef'i almak istemişti. Sarı-Lacivertliler'in bu transferden 16-17 milyon Euro civarında gelir elde edebileceği de gelen haberler arasında.

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Fenerbahçe josef de souza Başakşehir Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Josef' den olsa olsa güzel bir kalaycı olur.
19M € alabilirsin Terraneo.
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