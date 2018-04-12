Giuliano Terraneo West Bromwich Albion'da

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Giuliano Terraneo, İngiltere Premeir Ligi ekiplerinden West Bromwich Albion'la anlaştı.



2015 yazında Aziz Yıldırım tarafından Sarı Lacivertli ekibe getirilen ve Robin van Persie ile Luis Nani gibi dünyaca ünlü yıldızların transferini gerçekleştiren Terraneo, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından "transfer sihirbazı" olarak adlandırılmıştı.



Buna rağmen Fenerbahçe'deki macerası erken sona eren İtalyan futbol adamı, yıllar sonra West Bromwich Albion'la yeniden futbol sahnesine döndü. Terraneo'nun İngiliz ekibinde teknik danışman olarak görev yapacağı ifade edildi.

(FANATİK)