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Fenerbahçe Mario Gomez'in menajeri ile temasa geçti

2 saat önce

Stuttgart'ta oynayan Alman forvetin menajeri ile görüşen yönetim ilk teması sağladı... Fener Gomez'i ikna etmek için her türlü fedakarlığı yapacak.

Fenerbahçe Mario Gomez'in menajeri ile temasa geçti
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Yeni sezonda ses getirecek bir kadro kurmak için düğmeye basan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor...

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Yıllardır süren golcü sıkıntısına artık bir son vermek isteyen yönetim, Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'i gözüne kestirdi.

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Geçtiğimiz günlerde Alman forvetin menajeriyle görüşen Fenerbahçe ilk teması sağladı. Devre arasında Wolfsburg'tan Stuttgart'a transfer olan Mario Gomez'i ikna için her türlü fedakarlık yapılacak.

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Yöneticiler önümüzdeki günlerde de 32 yaşındaki forvetle yüz yüze görüşmeyi planlıyor...

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Alman basınına yansıyan haberlere göre Gomez yeniden şampiyonluk hedefi olan bir takımda oynamak istiyor.

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Sezona Wolfsburg'ta başlayan tecrübeli yıldız, devre arasında 3 milyon Euro karşılığında gittiği Stuttgart'ta 6 gole imza attı.

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Gomez'in Dünya Kupası kadrosunda da yer alması bekleniyor. (TAKVİM)

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