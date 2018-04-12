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Fenerbahçe Mario Gomez'in menajeri ile temasa geçti
2 saat önce
Stuttgart'ta oynayan Alman forvetin menajeri ile görüşen yönetim ilk teması sağladı... Fener Gomez'i ikna etmek için her türlü fedakarlığı yapacak.
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Yeni sezonda ses getirecek bir kadro kurmak için düğmeye basan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor...
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Yıllardır süren golcü sıkıntısına artık bir son vermek isteyen yönetim, Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'i gözüne kestirdi.
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Geçtiğimiz günlerde Alman forvetin menajeriyle görüşen Fenerbahçe ilk teması sağladı. Devre arasında Wolfsburg'tan Stuttgart'a transfer olan Mario Gomez'i ikna için her türlü fedakarlık yapılacak.
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Alman basınına yansıyan haberlere göre Gomez yeniden şampiyonluk hedefi olan bir takımda oynamak istiyor.
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