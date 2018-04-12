Fenerbahçe Mario Gomez'in menajeri ile temasa geçti

1 / 7 Yeni sezonda ses getirecek bir kadro kurmak için düğmeye basan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor...

2 / 7 Yıllardır süren golcü sıkıntısına artık bir son vermek isteyen yönetim, Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'i gözüne kestirdi.