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Volkan Demirel'in yerine Andriy Lunin geliyor
49 dakika önce
Sarı-lacivertlilerin, Zorya'nın genç file bekçisi Andriy Lunin için temas kurduğu ileri sürüldü.
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Kaptan Volkan Demirel'in sözleşmesini uzatmayı düşünen Fenerbahçe'de Kameni'nin durumu ise muamma.
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Kamerunlu kaleciyle devam edip etmeyeceği bilinmeyen sarı-lacivertli takımiçin yeni kaleci adayı iddiası ise Ukrayna'dan geldi ve Kanarya'nın Zorya'da forma giyen 19 yaşındaki Andriy Lunin'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
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1.91 boyundaki file bekçisinin menajeri Ihrakli Khevedeliani, oyuncusuyla Fenerbahçe'nin temasa geçtiğini duyurdu.
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