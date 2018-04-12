Volkan Demirel'in yerine Andriy Lunin geliyor

1 / 6 Bu iddianın kaynağı ise oyuncunun menajeri Ihrakli Khevedeliani...

3 / 6 Kamerunlu kaleciyle devam edip etmeyeceği bilinmeyen sarı-lacivertli takımiçin yeni kaleci adayı iddiası ise Ukrayna'dan geldi ve Kanarya'nın Zorya'da forma giyen 19 yaşındaki Andriy Lunin'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.