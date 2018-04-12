SPOR

Volkan Demirel'in yerine Andriy Lunin geliyor

49 dakika önce

Sarı-lacivertlilerin, Zorya'nın genç file bekçisi Andriy Lunin için temas kurduğu ileri sürüldü.

Volkan Demirel'in yerine Andriy Lunin geliyor
1 / 6

Bu iddianın kaynağı ise oyuncunun menajeri Ihrakli Khevedeliani...

2 / 6

Kaptan Volkan Demirel'in sözleşmesini uzatmayı düşünen Fenerbahçe'de Kameni'nin durumu ise muamma.

3 / 6

Kamerunlu kaleciyle devam edip etmeyeceği bilinmeyen sarı-lacivertli takımiçin yeni kaleci adayı iddiası ise Ukrayna'dan geldi ve Kanarya'nın Zorya'da forma giyen 19 yaşındaki Andriy Lunin'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

4 / 6

1.91 boyundaki file bekçisinin menajeri Ihrakli Khevedeliani, oyuncusuyla Fenerbahçe'nin temasa geçtiğini duyurdu.

5 / 6

Khevedeliani, sözleşmesi 2019'da bitecek genç kaleci için "Juvenus, İnter, Milan, Arsenal, Liverpool, Lecister, Salzburg ve F.Bahçe dışında 5-6 kulüp daha Lunin'in peşinde" diye konuştu.

6 / 6

Piyasa değeri 2 milyon euro civarı olan Lunin, bu sezon Zorya'da 30 maçta oynadı 6 maçı gol yemeden tamamladı. (FOTOMAÇ)

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.