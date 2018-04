Aykut Kocaman'ın gözdesi Jonathan Bamba

Transfer listesine aldığı isimleri A, B, C, D ve E kategorisi olarak sınıflandıran ve her kategoriye 5 ile 8 arasında aday yazan Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Aykut Kocaman A listesinin ilk sırasına koyduğu bu futbolcunun Fransız ekibi St. Etienne'de forma giyen Jonathan Bamba olduğu öğrenildi.



Sarı-lacivertli hocanın, ilk kez TV'den izlediği 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna hayran kaldığı, ardından yardımcılarını Fransa'ya gönderip genç futbolcu hakkında rapor tutturduğu bildirildi.



SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR



Kocaman'ın, oyuncu hakkındaki görüşlerin de olumlu olması üzerine yönetimle konuyu görüştüğü ve sezon sonu sürpriz bir tran sfer girişimi yapılabileceği gelen haberler arasında. St. Etienne'in altyapısında yetişen ve aslen Fildişili olan Fransız uyruklu Bamba her iki kanatta da görev yapabiliyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 1.75 boyundaki futbolcunun piyasa değeri ise 6 milyon euro civarında. Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kafasında kurmaya başlayan Aykut Kocaman, sağ bekte oynatmayı planladığı Nabil Dirar'ın yerine Jonathan Bamba'yı monte etmeyi düşünüyor. (TAKVİM)

SPORDA SON 24 SAATTE NELER YAŞANDI?