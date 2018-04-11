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Bayer Leverkusen, Giuliano için 15 milyon Euro veriyor
47 dakika önce
İngiliz kulüplerinin Josef'e olan ilgisi devam ederken bir haber de bu kez Giuliano için Almanya'dan geldi.
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Alman basını Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in Fenerbahçe'nin Berizlyalı forveti Giuliano'yu kadrosuna katmak istediği, bu transfer için de 15 milyon Euro gibi yüksek bir rakamı gözden çıkarttığı belirtildi.
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Şu anda Bundesliga'da 4. sırada yer alan Leverkusen'in yerini koruduğu taktirde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynayacağı ve Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak istediği ifade ediliyor.
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UEFA ile finansal fair play anlaşması devam eden Fenerbahçe'de yönetim her türlü teklife açık durumda.
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Ancak Giuliano için 15 milyon Euro rakamının daha da yukarı çekilmesini istediğini menajerlere ilettiği öğrenildi.
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Fenerbahçe, sezon başında kiralamak istediği Giuliano'yu Trabzonspor'un devreye girmesiyle 7 milyon Euro bedelle Zenit'ten transfer etmişti.
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