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Bayer Leverkusen, Giuliano için 15 milyon Euro veriyor

47 dakika önce

İngiliz kulüplerinin Josef'e olan ilgisi devam ederken bir haber de bu kez Giuliano için Almanya'dan geldi.

Bayer Leverkusen, Giuliano için 15 milyon Euro veriyor
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Alman basını Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in Fenerbahçe'nin Berizlyalı forveti Giuliano'yu kadrosuna katmak istediği, bu transfer için de 15 milyon Euro gibi yüksek bir rakamı gözden çıkarttığı belirtildi.

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Şu anda Bundesliga'da 4. sırada yer alan Leverkusen'in yerini koruduğu taktirde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynayacağı ve Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak istediği ifade ediliyor.

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UEFA ile finansal fair play anlaşması devam eden Fenerbahçe'de yönetim her türlü teklife açık durumda.

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Ancak Giuliano için 15 milyon Euro rakamının daha da yukarı çekilmesini istediğini menajerlere ilettiği öğrenildi.

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Fenerbahçe, sezon başında kiralamak istediği Giuliano'yu Trabzonspor'un devreye girmesiyle 7 milyon Euro bedelle Zenit'ten transfer etmişti.

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Önümüzdeki günler önemli gelişmelere açık görünüyor.

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Brezilya basınana açıklamalar yapan Giuliano, şu anda lider olamamalarının sebebini iç sahada kaybedilen puanlara bağladı.

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Brezilyalı yıldız, "2. forvet olarak oynamayı seviyorum.

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Bu şekilde daha başarılıyım" diye konuştu.

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Ligde 13 gole imza atan Giuliano'nun 1 de asisti bulunuyor.

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Fener'in en golcü futbolcusu durumunda. (TAKVİM)

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Fenerbahçe
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