Bayer Leverkusen, Giuliano için 15 milyon Euro veriyor

1 / 11 Alman basını Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in Fenerbahçe'nin Berizlyalı forveti Giuliano'yu kadrosuna katmak istediği, bu transfer için de 15 milyon Euro gibi yüksek bir rakamı gözden çıkarttığı belirtildi.



2 / 11 Şu anda Bundesliga'da 4. sırada yer alan Leverkusen'in yerini koruduğu taktirde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynayacağı ve Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak istediği ifade ediliyor.



3 / 11 UEFA ile finansal fair play anlaşması devam eden Fenerbahçe'de yönetim her türlü teklife açık durumda.



4 / 11 Ancak Giuliano için 15 milyon Euro rakamının daha da yukarı çekilmesini istediğini menajerlere ilettiği öğrenildi.



5 / 11 Fenerbahçe, sezon başında kiralamak istediği Giuliano'yu Trabzonspor'un devreye girmesiyle 7 milyon Euro bedelle Zenit'ten transfer etmişti.



6 / 11 Önümüzdeki günler önemli gelişmelere açık görünüyor.



7 / 11 Brezilya basınana açıklamalar yapan Giuliano, şu anda lider olamamalarının sebebini iç sahada kaybedilen puanlara bağladı.



8 / 11 Brezilyalı yıldız, "2. forvet olarak oynamayı seviyorum.



9 / 11 Bu şekilde daha başarılıyım" diye konuştu.



10 / 11 Ligde 13 gole imza atan Giuliano'nun 1 de asisti bulunuyor.

