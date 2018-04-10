Aziz Yıldırım: Ali Koç'a teklifte bulunmadım

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ali Koç'a seçimde aday olmaması ve benim yönetimimde yer alması yönünde bir teklifte bulunduğum şeklindeki iddialar yalandır" ifadelerini kullandı.



Basında yer alan iddialarda Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yönetimde yer alması yönünde bir teklifte bulunduğu kaydedilmişti.

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