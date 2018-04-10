Giuliano'dan önemli itiraf

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, Osmanlıspor maçı sonrası Milliyet Gazetesi’ne konuştu. İkinci forvet olarak oynadığı zaman daha etkili olduğunu ifade eden Brezilyalı, hem takımının şampiyonluk şansını hem de Talisca’nın son dönemdeki performansıyla milli takımda yer almayı hak ettiğini belirtti.

İşte Giuliano’nun açıklamaları:



-Her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Takımıma yardım etmeye çalışıyorum. İyi oynamaya çalışıyorum. Performansımı daha yukarıya çekmeye çalışıyorum. Dünya Kupası’nda olmak için çabalıyorum. Her maçta en iyimi vermeye çalışıyorum. Gün gün bakıyorum kendime. Bunların sonunda Brezilya milli takım teknik heyeti karar verecek.



-Son hazırlık maçının kadrosunda olmadığım için bir kızgınlığım yok. Durumu anlıyorum. Milli takımdaki teknik direktörümüz gerçekten dürüst bir kişi. Herkese şans vermeye gayret ediyor. Talisca şu anda iyi bir dönem geçiriyor. Milli takımda olmayı hak etti.



İkinci forvet



- İkinci forvet gibi oynamak benim için yeni değil. Önceki takımlarımda da bu bölgede oynamıştım. Zenit’te mesela bu pozisyondaydım. Oynamak istediğim tarza en uygun pozisyon bu. Ceza sahasına girmek için boşluklar bulabiliyorum. Rakip oyuncular benim oralarda olmamı çok beklemiyorlar. Gol attığımda genelde ceza sahası içinde oluyorum. Bu da benim için iyi bir durum.



-6 maçımız kaldı. 6 maçımızı kazandıktan sonra neler olacağına bakacağız. Durum bizim kontrolümüzde değil. Kontrolü yitirdik. Bunun sebebi evimizde kaybettiğimiz puanlardı. Rakiplerimizle farkı yaratan bu oldu. Ama şunu biliyoruz Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş birbirleriyle oynayacaklar. Ve burada puan kayıpları yaşanacaktır.



Söz veremem



-6 maçı kazanırsak şansımızın olduğunu düşünüyorum. Bu konuda söz veremiyorum çünkü artık bize bağlı bir durum değil ama en iyimizi vereceğiz. 6 maçımızı kazanırsak bence şampiyon olacağız ama önce o 6 maçı kazanmak gerekiyor. (SPORX)