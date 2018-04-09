Valbuena'yı Aykut Kocaman tutuyor!

Mathieu Valbuena... Sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman'ın ısrarları sonucunda takıma alındı. Ardından Kocaman'm her fırsatta Fransız yıldızın takımın lideri olacağını belirten açıklamaları geldi.



Ancak bunların devamı gelmedi. Ne olduysa oldu Aykut Kocaman, ısrarla istediği ve "Liderim olacak" dediği oyuncuyu kulübeye mahkum etti. Ne eleştiriler ne de taraftar baskısı geri adım attırmadı. Oysa Fransız yıldız her oyuna girdiğinde "Ben bu takımda banko 11'de oynarım" dercesine katkı verip takımını sırtladı. Buna son örnek ise dün akşamki Osmanlıspor maçında yaşandı.



MAÇIN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ



Osmanlıspor karşısında ilk 45 dakika sonunda ıslıklanarak soyunma odasına giren Fenerbahçe, Valbuena'nın oyuna girmesiyle adeta şahlandı. 56. dakikada Skrtel'in gol attığı pozisyonda korneri kullanan kişi olarak skora doğrudan katkıda bulundu. İlk yarıda pozisyon bulamayan Sarı-Lacivertliler, ikinci devrede ise birçok gol fırsatı yakaladı ve bunların ikisini değerlendirerek 3 puanı aldı. Kısacası Mathieu Valbuena'yı anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz.



(HABERTÜRK)

PAYLAŞ