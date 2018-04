Martin Skrtel'den tartışmalı gol itirafı

Martin Skrtel, "Çok fazla duran top imkanı bulduk ancak ikinci yarıda maçı çözdük, şükürler olsun maçı kazandık. Takımın maç öncesi toplanıp beraber yemek organizasyonu düzenlemesi ile alakalı soruya, "Eğer şans getiriyor olsaydı, her hafta yapmamız gerekirdi. Biz Galatasaray ve Malatya maçlarında da iyi oynamıştık" dedi.



Fenerbahçe'nin attığı tartışmalı gol ile ilgili ise, "Göremedim, arkadaşlarımın sevindiğini görünce gol attığımı anladım, o sırada Yalçın ile çarpışmıştım, yerdeydim. Uzun zamandır gol atamamıştım, takıma yardım ettiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.



GIULIANO: ŞAMPİYONLUK BİZİM ELİMİZDE DEĞİL

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde Osmanlıspor'u 2-0 yendiği karşılaşmanın başarılı isimlerinden Giuliano, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Giuliano, Soldado'nun golü ile ilgili "Zor bir maç oldu, buna hazırlıklıydık. Bize ilk yarıda zorluk oluşturdular, gerek bireysel gerekse kolektif olarak başarılıydık. Önemli olan golü atmaktı, Soldado iyi tamamladı. Önemli olan golü kimin attığı değil maçı tamamlamak, Soldado attı ve galip geldik" dedi.



Şampiyonluk şanslarını değerlendiren Giuliano, "Artık şampiyonluk bizim elimizde değil. Küçük takımlara çok puan kaybettik. Rakiplerimizin birbirleriyle oynayacaklarını biliyoruz, puan kaybedebilirler, bizim yapmamız gereken en iyi şekilde oynayıp 6 maçı kazanmak" ifadelerini kullandı.



ŞENER ÖZBAYRAKLI: İÇ SAHADA BASKI HİSSEDİYORUZ

Fenerbahçe forması giyen Şener Özbayraklı, Osmanlıspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Şener Özbayraklı iç sahada hissettikleri baskıyı anlatırken, hedeflerinin tüm maçları kazanıp şampiyon olmak olduğunu söyledi.



Şener Özbayraklı, "Bu hafta üzerimizde biraz baskı vardı. İç sahada oynadığımız sıkıntılı dönemde onu biraz hissettik. Golü geç bulduk. Ama ligin sonu yaklaşıyor. Baskı her zaman var. Eğer puan kaybı yaşamazsak umudumuza ulaşabiliriz. Şu an 6 maçımız var. İnşallah hepsinde galip gelip mutlu sona ulaşırız. İç sahada çok sorun yaşadık. Bunu futbolcu arkadaşlarımın hepsi biliyor. En azından bugün biraz da şanslıydık. Ligin sonu yaklaşıyor. Hata yapıyoruz ama bunu telafi etmek için mücadele gerekiyor. Bunu da yapacağız" diye konuştu.

