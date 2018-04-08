Volkan Demirel ile Yalçın Ayhan barıştı

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel ile Osmanlıspor'un kaptanı Yalçın Ayhan arasındaki küslük bitti.



Yalçın Ayhan'ın Kasımpaşa'da oynadığı dönemde yaşanan tartışmadan sonra iki futbolcu karşı karşıya geldikleri hiçbir maçta birbirinin elini sıkmamıştı.



Fenerbahçe'nin sahasında Osmanlıspor'u ağırladığı maç öncesi iki tecrübeli futbolcu el sıkıştı ve uzun süreli küslüğü bitirdiler.

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