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Fenerbahçe-Osmanlı maçına damga vuran gol

08 Nisan 2018 | 20:32

Fenerbahçe-Osmanlıspor maçına Skrtel'in attığı gol damgasını vurdu. Peki Skrtel'in Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golünde top çizgiyi geçti mi?

Fenerbahçe-Osmanlı maçına damga vuran gol

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Osmanlıspor maçında Martin Skrtel'in 54. dakikada attığı gol tartışmalara sebep oldu.

Valbuena'nın kullandığı kornerden gelen topu kafa vuruşuyla kaleye gönderen Skrtel'in şutunu Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas tuttu. Fenerbahçeli oyuncular Karcemarskas'ın topu kale çizgisi içinde tuttuğu yönünde itirazlarda bulunurken yardımcı hakem gol olduğu yönünde hakem Halil Umut Meler'i uyardı. Hakem Halil Umut Meler, golü verirken Osmanlısporlu futbolcular bu karara uzun süre itirazda bulundu.

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