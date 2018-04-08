Soldado güven veriyor

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Kayserispor’u geçen hafta deplasmanda 5-0 yenerek şampiyonluk yarışını bırakmayan Fenerbahçe’de ligde kalan 7 haftada maksimum puanın toplanması hesap ediliyor. Bu zorlu yolculukta da kadro istikrarına özen gösteren Teknik Direktör Aykut Kocaman, forvet hattında form tutan Roberto Soldado’ya güveniyor.



İspanyol forveti sezon başından bu yana beğenen ancak geçirdiği iki sakatlık nedeniyle sıkıntı yaşayan Kocaman, en kritik haftalarda futbolcusunu istediği gibi oynatma şansı yakaladı. Fiziksel olarak toparlayan ve yavaş yavaş 90 dakika seviyesine yükselen Soldado son süreçte ilk 11’i daha çok zorlayacak.

Sarı-lacivertli takımın diğer golcüleri Vincent Janssen’in iyileşmesi, Jose Fernandao’nun da hazır beklemesi sayesinde Aykut Kocaman’ın elinde 3 önemli forvet olacak.



Öte yandan, Alper Potuk’u da son dönemde forvet hattında kullanmaktan çekinmeyen tecrübeli çalıştırıcı, formda hücum oyuncularının ligin en kritik döneminde takıma büyük katkı yapacağını düşünüyor.

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