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Bordeaux'tan Valbuena'ya transfer teklifi

2 saat önce

F.Bahçe’de istediği ortamı bir türlü bulamayan Valbuena altyapısında yetiştiği Bordeaux’nun yaptığı teklife çok sıcak bakıyor.

Bordeaux'tan Valbuena'ya transfer teklifi
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Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de ilk 11'e girmekte zorlanan Mathieu Valbuena'nın Sarı-Lacivertli kulüpteki geleceği tartışma konusu olmuştu.

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Gelen haberler Fransız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirecek nitelikte. Valbuea'ya ülkesi Fransa'dan oldukça ciddi bir teklifin geldiği bildirildi.

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Valbuena'ya transfer teklifinin altyapısında forma giydiği Bordeaux kulübünden geldiği bildirildi.

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Valbuena'nın da bu teklifi değerlendirip futbolu Bordeaux formasıyla bırakmayı planladığı ifade ediliyor.

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Eğer transfer gerçekleşirse UEFA ile finansal fair play anlaşması bulunan Fenerbahçe, hem ciddi bir finans yükünden kurtulucak hem de yeni transferler için kaynak üretmiş olacak.

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Fenerbahçe yönetimi ve teknik kadronun da zaten forma şansı bulmakta zorlanan Valbuena'nın transferine olumlu yaklaşacağı da gelen haberler arasında.

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