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Bordeaux'tan Valbuena'ya transfer teklifi
2 saat önce
F.Bahçe’de istediği ortamı bir türlü bulamayan Valbuena altyapısında yetiştiği Bordeaux’nun yaptığı teklife çok sıcak bakıyor.
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Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de ilk 11'e girmekte zorlanan Mathieu Valbuena'nın Sarı-Lacivertli kulüpteki geleceği tartışma konusu olmuştu.
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Gelen haberler Fransız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirecek nitelikte. Valbuea'ya ülkesi Fransa'dan oldukça ciddi bir teklifin geldiği bildirildi.
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Valbuena'ya transfer teklifinin altyapısında forma giydiği Bordeaux kulübünden geldiği bildirildi.
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Valbuena'nın da bu teklifi değerlendirip futbolu Bordeaux formasıyla bırakmayı planladığı ifade ediliyor.
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