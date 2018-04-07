Aykut Kocaman Soldado'yu ilk 11'de oynatacak

Sezon başından bu yana forvetlerden yana dertli olan teknik direktör Aykut Kocaman, eli bollaşınca rahat bir nefes aldı.



İlk haftalarda Robin van Persie ve Fernandao'dan sakatlıkları nedeniyle faydalanamayan deneyimli hoca daha sonra Janssen'in 3 ay sahalardan uzak kalmasıyla golcüsüz kalmıştı.



Şimdilerde ise Fernandao ve Soldado formuyla 11'i zorlarken, İspanyol forvet Kocaman'ın ilk tercihi konumuna geldi.



Kayseri deplasmanında attığı ilk golün çalışmasını hafta içinde defalarca yapan ve karşılığını alan Soldado, Janssen tamamen iyileşene kadar ilk 11'de olacak.



AATIF YERİNE ALPER



Sarı-lacivertlilerde Osmanlıspor karşılaşması öncesi kadroda bir değişiklik olacak. Cezası nedeniyle görev yapamayacak olan Aatif'ın yokluğunda herkes Valbuena'nın oynamasını beklerken Alper'in formaya yakın olduğu öğrenildi.

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