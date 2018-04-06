Fenerbahçe'de Janssen takımla çalışmalara başladı

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 28. hafta maçında, 8 Nisan 2018 Pazar günü Osmanlıspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma saat 15.00’de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda Fenerbahçeli futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Vincent Janssen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.



Fenerbahçe hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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