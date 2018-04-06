Şekip Mosturoğlu'ndan 28 şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe tarihini gelecek nesillere anlatmak için hazırlanan Fenerbahçe Tarihi kitabının tanıtımı yapıldı.



Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyesi Salih Ozan Balaban, divan kurulu başkanı Vefa Küçük, takımın eski futbolcuları Tuncay Şanlı, Kemalettin Şentürk, Müjdat Yetkiner, Saffet Akbaş, Ogün Altıparmak, Oğuz Çetin ve çok sayıda davetli katıldı.



Toplantıda bir konuşma yapan Şekip Mosturoğlu, 3 Temmuz döneminin kitapta özellikle yer almasını istediklerini belirterek, "111 yıllık tarihimizi bilinmeyen yönleriyle ele alan, bazıları hiç yayınlanmamış fotoğraflardan oluşan bir eser. 3 Temmuz'un bizim için sembolik bir anlamı var. Tarihimizde unutulmaması gereken ve okundukça hatırlanması gereken önemli bir hadise. Bu kitapta yer almasını özellikle istedik." diye konuştu.



"İddiamıza destek vereceklerini düşünüyorum"



Mosturoğlu, 1959 yılından önceki şampiyonlukların da Türkiye şampiyonluğu olarak kabul edilmesine yönelik çalışmaları sonuna kadar götüreceklerini dile getirerek, şunları kaydetti.



"Bu şampiyonlukların verisel, tarihsel bilgileri bu kitapta yer alıyor. Kendi tarihini bilmeyenlerin de bu kitaptan okuyarak 28 şampiyonluk iddiamıza destek vereceklerini düşünüyorum. Bu boş bir tartışma veya gündem değiştirme tartışması değil. 1959 yılından önce elde edilmiş şampiyonlukların Türkiye şampiyonluğu olarak taçlanmasına yönelik bir çalışma. Bu çalışmayı başarıya ulaşana kadar kovalayacağız."



Kitabın yazarı gazeteci Altan Tanrıkulu da çok titiz bir çalışma yaptıklarını aktararak, "Fenerbahçe Tarihi kitabını hazırlamak kolay bir iş değil. Eleştiriler olabilir, hepsine saygı gösteriyorum. Hep beraber Fenerbahçe'nin altın çağını yaşayacağız. Başkan Aziz Yıldırım'a, Şekip Mosturoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel öncelik önce vatan, sonra Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Tanrıkulu, kitabın VIP baskısını başkan Aziz Yıldırım'a hediye etti.



Fenerbahçe Tarihi kitabının Ülker Stadı'nda bulunan Fenerium mağazasında satışa çıktığı bildirildi.

PAYLAŞ