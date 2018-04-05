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Ali Şen'in eşi Bente Şen toprağa verildi

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen'in vefat eden eşi Bente Şen'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Ali Şen'in eşi Bente Şen toprağa verildi
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Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in vefat eden eşi Bente Şen'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

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Bente Şen için Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal,

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) başkanvekilleri Nihat Özdemir ve Ali Dürüst, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu,

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük,

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Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün bazı yöneticileri, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren,

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eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy, iş adamı Ali Ağaoğlu başta olmak üzere spor, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

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Ali Şen ve ailesine taziye mesajlarını iletmek isteyen sevenleri uzun bir kuyruk oluşturdu.

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Ali Şen, eşi merhume Bente Şen'in tabutunu cenaze aracına kadar en önde kendisi taşıdı.

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Kılınan cenaze namazının ardından Bente Şen, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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MESUT YILMAZ: "BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM" | Eski Başbakan Mesut Yılmaz, "Ali Şen, vefalı bir insan, iyi bir dosttur. Onun eşini kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duydum.

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Kendisine, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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Cenaze törenine katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise "Allah çocuklarına, torunlarına uzun ömürler versin.

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Tüm ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Ali Şen'in eşi Bente Şen son yolculuğuna uğurlandı

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Ali Şen'in eşi Bente Şen son yolculuğuna uğurlandı

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