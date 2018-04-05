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Ali Şen'in eşi Bente Şen toprağa verildi
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen'in vefat eden eşi Bente Şen'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.
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Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in vefat eden eşi Bente Şen'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi
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Bente Şen için Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal,
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) başkanvekilleri Nihat Özdemir ve Ali Dürüst, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu,
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük,
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Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün bazı yöneticileri, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren,
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eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy, iş adamı Ali Ağaoğlu başta olmak üzere spor, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
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MESUT YILMAZ: "BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM" | Eski Başbakan Mesut Yılmaz, "Ali Şen, vefalı bir insan, iyi bir dosttur. Onun eşini kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duydum.
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