Ali Şen'in eşi Bente Şen toprağa verildi

1 / 15 Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in vefat eden eşi Bente Şen'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi



2 / 15 Bente Şen için Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal,



3 / 15 Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) başkanvekilleri Nihat Özdemir ve Ali Dürüst, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu,



4 / 15 Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük,



5 / 15 Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün bazı yöneticileri, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren,



6 / 15 eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy, iş adamı Ali Ağaoğlu başta olmak üzere spor, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.



7 / 15 Ali Şen ve ailesine taziye mesajlarını iletmek isteyen sevenleri uzun bir kuyruk oluşturdu.



8 / 15 Ali Şen, eşi merhume Bente Şen'in tabutunu cenaze aracına kadar en önde kendisi taşıdı.



9 / 15 Kılınan cenaze namazının ardından Bente Şen, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.



10 / 15 MESUT YILMAZ: "BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM" | Eski Başbakan Mesut Yılmaz, "Ali Şen, vefalı bir insan, iyi bir dosttur. Onun eşini kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duydum.



11 / 15 Kendisine, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.



12 / 15 Cenaze törenine katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise "Allah çocuklarına, torunlarına uzun ömürler versin.



13 / 15 Tüm ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



14 / 15 Ali Şen'in eşi Bente Şen son yolculuğuna uğurlandı

