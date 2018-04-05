Mahmut Uslu'dan Fikret Orman'a şok sözler!

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Göztepe forması giyen Demba Ba'yı gelecek sezon takımında görmek istediğini açıklayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a tepki gösterdi.



Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kaldığını hatırlatarak, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'ın kalan maçlarla ilgili ve rakiplerini kışkırtmaya yönelik yapmış olduğu manipülatif değerlendirmelerini ibretle izlemekteyiz. Beşiktaş'ın bu hafta Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Sayın Fikret Orman'ın, Göztepe'nin oyuncusu olan, eski futbolcusu Demba Ba'yı Beşiktaş takımına transfer etmek istediğine dair yapmış olduğu açıklamalar, Türk sporunun etik kurallarına uymamakla birlikte, koskoca bir camiayı temsil eden bir başkana ve tüm kulüplerin temsiline yönelik bir makamda söz sahibi olan bir şahsiyete yakışmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Orman'ın rekabet dozunun yüksek olduğu Süper Lig'de mücadelenin bitimine sayılı haftalar kala böyle bir açıklamada bulunduğunu ifade eden Uslu, "Sayın Orman'ın sporcuları ve hakemleri etkilemeye yönelik bu tarz açıklamalar yapması, niyeti ilk seferde anlaşılan ve bu hafta oynanacak maçın tarafsızlığına gölge düşüren niteliktedir." görüşlerine yer verdi.



Fikret Orman'ın Süper Lig'in başladığı 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarla ilgili açıklamalarını eleştiren Mahmut Uslu, şunları kaydetti:



"Bu tarz talihsiz açıklamalarının yanı sıra Sayın Orman'ın içinde kendi kulübünün başarılarının da bulunduğu geçmiş şampiyonluklar konusuna yönelik haddini aşan tarih bilmez açıklamaları, iki camiayı birbirine düşürme eyleminden ibarettir. Fenerbahçe Kulübü, geçmişte olduğu gibi şimdi de her kulvarda şampiyonluğun en önemli adaylarından biridir. Bu nedenle Sayın Orman'ın gündemdeki söz konusu açıklamalarımızla ilgili fikir beyan ederken, bilgiden uzak, manipülasyona yönelik bir dil kullanması, camiamız ve tarafımızca kabul görmesi mümkün değildir."

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