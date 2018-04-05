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Pep Guardiola Eljif Elmas'ı Manchester City'ye istiyor
30 dakika önce
Alman basını Fenerbahçeli Eljif Elmas’ın, Manchester City’nin hocası Guardiola’nın hazırladığı 18 yaşında transfer edilecek oyuncular listesinde ilk sırada yer aldığını yazdı.
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Almanya'nın önde gelen spor yayını Bild, “Fenerbahçeli Eljif Elmas’ı Manchester City ve Borussia Dortmund transfer etmek istiyor” şeklinde bir haber yazmıştı.
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Fenerbahçe’nin genç yıldız adayının Avrupa’nın gözdeleri arasında yer aldığını vurgulayan Alman basını, M. City hocasının ilk tercihinin de Elmas olduğunu duyurdu.
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Ünlü teknik adam Guardiola’nın her yaş grubundan oluşturduğu bir transfer listesi bulunduğunu ve bu listede Elmas’ın 18 yaş grubunun ilk sırasında yer aldığı da belirtildi.
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Gazeteler, Dortmund’un da renklerine katmak için çalıştığı Makedon oyuncuya ulaşmanın imkansız olduğunu, bu yaz döneminde çetin bir rekabet yaşanacağını da öne sürdü.
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