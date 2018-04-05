Pep Guardiola Eljif Elmas'ı Manchester City'ye istiyor

1 / 7 Almanya'nın önde gelen spor yayını Bild, “Fenerbahçeli Eljif Elmas’ı Manchester City ve Borussia Dortmund transfer etmek istiyor” şeklinde bir haber yazmıştı.



2 / 7 O günden itibaren Alman basınında bu oyuncuyla ilgili iddialar bitmiyor.



3 / 7 Alman gazetelerinde dün bu konuda yine önemli haberler vardı.



4 / 7 Fenerbahçe’nin genç yıldız adayının Avrupa’nın gözdeleri arasında yer aldığını vurgulayan Alman basını, M. City hocasının ilk tercihinin de Elmas olduğunu duyurdu.



5 / 7 Ünlü teknik adam Guardiola’nın her yaş grubundan oluşturduğu bir transfer listesi bulunduğunu ve bu listede Elmas’ın 18 yaş grubunun ilk sırasında yer aldığı da belirtildi.



6 / 7 Gazeteler, Dortmund’un da renklerine katmak için çalıştığı Makedon oyuncuya ulaşmanın imkansız olduğunu, bu yaz döneminde çetin bir rekabet yaşanacağını da öne sürdü.

