Fenerbahçe Üniversitesi'ne Galatasaraylı rektör!

1 / 13 Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, büyük bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmek için gün sayıyor. (Fanatik)



2 / 13 Yüksek Öğretim Kurulu’ndan (YÖK) tüm izinler alındı; Fenerbahçe Üniversitesi önümüzdeki yıl itibariyle eğitim hayatına başlıyor.



3 / 13 Yeri belli, kaç ‘fakülte-enstitü’sü olacağı belli. Hatta Fenerbahçe Üniversitesi, YÖK’ün resmi sitesine bile girdi.



4 / 13 Kulüp, üniversitede görev alacak akademisyenler için ilanlar vermeye başladı.



5 / 13 Bu arada YÖK de rektör konusunda Fenerbahçe Kulübü’nden isim istedi.



6 / 13 Aziz Yıldırım’ın aklındaki ilk aday; Ali İhsan Karacan’dı. Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı olan Ali İhsan Karacan, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanlığını yapmış bir isim...



7 / 13 Ancak YÖK’e gönderilen listeye bir isim daha eklendi: İrfan Güney... Elektrik elektronik alanında uzman olan İrfan Güney, YÖK Dünya Bank Projesi aracılığıyla İngiltere’de Glasgow ve ABD’de Arizona State Üniversiteleri’nde bulundu ve Okan Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı yaptı.



8 / 13 En dikkat çeken nokta ise, Halen Acıbadem Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yapıyor.



9 / 13 3 Temmuz sürecinde yol ayrımına gelen Aziz Yıldırım-Mehmet Ali Aydınlar ikilisi; geçtiğimiz aylarda yaptıkları sponsorluk anlaşması ile dikkatleri üzerlerine çekmişti.



10 / 13 Bu anlaşmada, Acıbadem Grubu’nun, üniversitede yer alacak bir kampüsün tüm masraflarını da üstlendiği söylenmişti. Şimdi rektör adayı olarak İrfan Güney isminin geçmesi, camiada, Acıbadem Grubu’nun ikinci bir hamlesi olarak yorumlanıyor.



11 / 13 Öyle ki; Karacan’ın, listede tek isim olmadığı için artık bu oluşuma çok da sıcak bakmadığı, bu durumda da Güney’in rektörlük yolunun ardına kadar açıldığı iddia ediliyor. Bu konuda son günlerde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



12 / 13 Karacan’ın çekilmesinin ardından ‘tek aday’ olarak kalan İrfan Güney’in, Acıbadem Grubu’nda yakınlarıyla yaptığı konuşmalarda, “Tarihe geçiyorum. Fenerbahçe Üniversitesi’nin ilk rektörü, bir Galatasaraylı olacak” dediği iddia ediliyor.

