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Fenerbahçe, Oğuzhan Özyakup ile temas kurdu

2 saat önce

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın çalımı...

Fenerbahçe, Oğuzhan Özyakup ile temas kurdu
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Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un başkanlık yarışına girdiği Fenerbahçe'de yılın transfer çalımı her an patlamak üzere.

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Sarı Lacivertliler, Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup ile ciddi bir şekilde temas kurdu.

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Oğuzhan'ın 'Sözleşmemi uzattım' demesine rağmen siyah - beyazlı kulüpten resmi bir bildirim gelmemesiyle ayrılık dedikoduları güçlenmişti.

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Fenerbahçe, yıldız futbolcunun menajeri Kees Vos'a teklifini yaptı.

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Van Persie'nin de menajerliğini yapan Vos'un Fenerbahçe ile ilişkisinin iyi olması transferi kuvvetlendiriyor... (AÇIK MERT KORKUSUZ)

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