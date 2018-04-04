Fenerbahçe, Oğuzhan Özyakup ile temas kurdu

1 / 5
Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un başkanlık yarışına girdiği Fenerbahçe'de yılın transfer çalımı her an patlamak üzere.
2 / 5
Sarı Lacivertliler, Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup ile ciddi bir şekilde temas kurdu.
3 / 5
Oğuzhan'ın 'Sözleşmemi uzattım' demesine rağmen siyah - beyazlı kulüpten resmi bir bildirim gelmemesiyle ayrılık dedikoduları güçlenmişti.
4 / 5
Fenerbahçe, yıldız futbolcunun menajeri Kees Vos'a teklifini yaptı.
5 / 5
Van Persie'nin de menajerliğini yapan Vos'un Fenerbahçe ile ilişkisinin iyi olması transferi kuvvetlendiriyor... (AÇIK MERT KORKUSUZ)