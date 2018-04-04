Fenerbahçe'nin yeni forveti Alper Potuk



Sarı-lacivertlilerde 5-0 kazanılan Kayserispor deplasmanında Soldado-Alper Potuk değişikliği maçın en fazla konuşulan konularından oldu.



Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; 60. dakikadan itibaren forvetsiz bir yapıya döndüğü düşünülen Aykut Kocaman’ın tam aksi olarak farklı bir planı bulunuyor. Alper Potuk’un dripling, son vuruş ve pas yeteneğini iyi bilen Aykut Kocaman, öğrencisini adeta bir forvet gibi değerlendirmek istiyor.



Alper’i özellikle bu tip rahat maçlarda forvet oyuncularının yerine sokmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, adeta takımına alternatif bir forvet yaratmayı hedefliyor.Alper’i bu sezon sıklıkla ya 2. forvet ya da yardımcı forvet görevlerinde kullanmaya çaba gösteren Kocaman için milat 14. hafta oldu. Kasımpaşa’ya karşı iç sahada elde edilen 4-2’lik maçta forvet hattında görev alan Alper Potuk, dinamizmi, hareketliliği ve top becerisiyle dikkat topladı.



O dönemden sonra Konyaspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor maçlarında forvet bölgesinde tercih edilen Alper Potuk, sadece Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında 90’ar dakika oynadı.



24 yaşındaki futbolcu, forvet görevine geçtiğinden 1 gol 2 asistle oynadı. Alper toplamda da 19 lig maçında 3 gol 3 asistle süre alıyor. Aykut Kocaman’ın Alper’e bu görevi verirken, dikine futbol stili, çalım yeteneği ve içeri kat etme özelliklerini kullanmasını istediği belirtildi. Kocaman’ın ayrıca uzaktan şutlarda da zaman zaman parlayan yıldızından sık sık denemeler yapmasını istediği kaydedildi.

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