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Fenerbahçe için Joachim Löw iddiası
58 dakika önce
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç'un seçimleri kazanması halinde takımın başına Joachim Löw'ü geçirmeyi planladığı ve ilk görüşmenbin gerçekleştiği iddia edildi.
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Hürriyet Gazetesi'nin iddiasına göre Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, gelecek sezon için çalışmalara başladı.
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Demeçlerinde futbol takımının istenilen düzeyde olmadığını her defasında belirten Koç'un ünlü bir teknik adamı takımın başına geçireceği kulislerde şimdiden konuşulmaya başlandı.
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