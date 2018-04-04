Fenerbahçe için Joachim Löw iddiası

1 / 5 Hürriyet Gazetesi'nin iddiasına göre Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, gelecek sezon için çalışmalara başladı.

2 / 5 Demeçlerinde futbol takımının istenilen düzeyde olmadığını her defasında belirten Koç'un ünlü bir teknik adamı takımın başına geçireceği kulislerde şimdiden konuşulmaya başlandı.