Aziz Yıldırım: Alex'ten iyisini getireceğim

1 / 6 Yakın çevresine bu dev planının ipuçlarını veren Yıldırım'ın, "Basında yazılan Robben, Ribery gibi kariyerinin sonuna gelmiş bir isim değil, genç ve Alex'ten çok daha iyi bir yıldız getireceğim" dediği kaydedildi.



2 / 6 Sızan bilgilere göre Aziz Yıldırım, bu transfer için ilk adımı yaklaşık altı ay önce attı.



3 / 6 Ancak "meçhul yıldız", Fenerbahçe adını duyunca "Türkiye'ye gitmek için yaşım genç" diyerek teklife burun kıvırdı.



4 / 6 Buna rağmen Yıldırım vazgeçmedi ve bu futbolcuyu ikna etmek için dört koldan çalışma yürüttü.



5 / 6 Gelinen noktada ise yıldızın fikri değişmeye başladı.

