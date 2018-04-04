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Aziz Yıldırım: Alex'ten iyisini getireceğim
1 saat önce
Katıldığı bir panelde, "Önümüzdeki dönemde Alex gibi iyi oyuncular transfer etme mecburiyetimiz var" diyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kariyer olarak Brezilyalı'yı fersah fersah geçecek bir yıldız getirmek için yoğun çalışma içinde olduğu ortaya çıktı.
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Yakın çevresine bu dev planının ipuçlarını veren Yıldırım'ın, "Basında yazılan Robben, Ribery gibi kariyerinin sonuna gelmiş bir isim değil, genç ve Alex'ten çok daha iyi bir yıldız getireceğim" dediği kaydedildi.
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