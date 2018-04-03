Eljif Elmas için sıraya girdiler!

Buna göre geçtiğimiz sezon FK Rabotnichki'den ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olan Eljif Elmas için Avrupa'nın beş devi yarışa girdi.



Elmas, Fenerbahçe formasıyla bu sezon sadece 3 resmi karşılaşmada görev alsa da genç oyuncunun İngiltere Premier Lig'den Manchester City'nin radarında olduğu iddia edildi.



İngiliz devinin dışında Borussia Dortmund, PSV Eindhoven ve Feyenoord da Elmas'la adı geçen diğer takımlar. Avrupa devlerinin bu ilgisine karşın, genç oyuncuyla dört yıllık sözleşmesi bulunan sarı lacivertli ekibin, yapılacak herhangi bir teklife sıcak bakması beklenmiyor.

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