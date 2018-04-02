Aatif Chahechouhe, Osmanlı maçında cezalı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçın ikinci yarısında Aatif Chahechouhe, kaleci Vedat Karakuş'a yaptığı faul sonrasında hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı.



Maçın 55. dakikasında sarı kart gören Aatif Chahechouhe cezalı duruma düştü. Aatif, Fenerbahçe'nin kadıköy'de Osmanslıspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

"SALAKÇA BİR KART GÖRDÜM"

Sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi hakkında da açıklama yapan Aatif Chahechouhe, "Salakça bir sarı kart gördüm. Durmak istedim ama kaleciye vurdum. Hakem belki vermez diye düşündüm ama sarı kartı verdi. Bensiz de takım kazanacaktır" ifadelerini kullandı.