Sarı-lacivertli takımda 500. kez forma giymenin önemli olduğunun altını çizen Volkan Demirel, "Bu formayı 5000 kere de giyseniz, bu forma çok kutsal. Bana her defa inanadıkları için yönetime, hocalarıma, taraftara teşekkür ederdim. Umarım 600-700 kez de giyerim. Elimden geleni de bu forma için yapacağım söz veriyorum" dedi.



Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Volkan Demirel, "Lider ile puan farkı fazla gibi gözüküyor. Maçtan önce her maçı kazanmak için sahaya çıkacağımızı konuştuk. Güzel bir maç oldu. Averaj olarak da 5-0 güzel bir galibiyet. İkili averajda Galatasaray ile eşitiz, averaj önemli ama bunlar şimdilik ufak hesaplar" diye konuştu.



Açıklamlarına devam eden Volkan Demirel, "Elimizden geleni yapacağız sonrasına bakacağız. Daha zor maçlar var, herkes birbiriyle oynayacak. Umudumuz bu şekilde" ifadelerini kullandı.



AATIF CHAHECHOUHE: SALAKÇA BİR KART GÖRDÜM

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 5-0 yendiği maçta takımın ikinci golünü atan Aatif Chahechouhe, karşılaşma sonrası konuştu. Galibiyetle ilgili konuşan Aatif Chahechouhe, "Kazanmak önemliydi. Çünkü rakiplerimiz kazandı. Biz de kazanmak istiyorduk. Eğer kezanamasaydık, şampiyonluk söz konusu olmazdı. Şimdi hala umutlarımızı sürdürüyoruz. Maça istekli başladık, erken golle oyunun kontrolü bize geçti. Kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.



Ceza sahası dışından attığı güzel golle ilgili konuşan Aatif Chahechouhe, "Roberto Soldado topu bana verdi. Vakit kaybetmeden topu kaleye göndermek istedim. Güzel bir gol oldu" diye konuştu.



Sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi hakkında da açıklama yapan Aatif Chahechouhe, "Salakça bir sarı kart gördüm. Durmak istedim ama kaleciye vurdum. Hakem belki vermez diye düşündüm ama sarı kartı verdi. Bensiz de takım kazanacaktır" ifadelerini kullandı.



ROBERTO SOLDADO: BİZE ÇOK YARARI OLAN BİR GALİBİYET ALDIK

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 5-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Roberto Soldado, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mutlak kazanmaları gereken bir maçı kazandıklarını kaydeden Soldado, "Artık ligin sonuna kadar her maç bir final. Puan kaybetme gibi bir durum söz konusu olmamalı. Şampiyonluk umudunu sürdürmek istiyorsak kazanmak zorundayız. Yapacağımız kadar hata yaptık, artık hata şansımız yok. Rakiplerimizin oynayacakları maçları bekleyeceğiz. Erken bulduğumuz gol takımı rahatlattı. Herkes top istiyordu, herkes oynamak istiyordu. İyi bir maç çıkardık. Hem moral hem de özgüven olarak. Bize çok yararı olacak bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.



Galatasaray derbisinde de iyi oynadıklarını vurgulayan İspanyol golcü, "Aslında iyi bir Galatasaray derbisi çıkardık. Galibiyeti getirecek golü atmak için şans yanımızda olmadı. İyi işler yaptık ama kazanamadık. Milli takıma giden çok oyuncumuz oldu. Buna rağmen kazandık. İlk golü attık, biz moral olarak yukarı çıktık, Kayserispor ise aşağıya gitti" diye konuştu.

