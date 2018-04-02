Soldado'nun golü ofsayt mı?

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında 8. dakikada Roberto Soldado ile öne geçerken Kayserisporlu futbolcular ve sosyal medya, ofsayt itirazlarında bulundu.





Mehmet Topal'ın ara pasıyla haraketlenen Soldado, kaleciyle karşı karşıya kalıp topu ağlara gönderdi. Ev sahibi ekipte futbolcular, golden sonra hakem Ümit Öztürk'e itirazlarda bulundular ancak sonuç değişmedi. Golün hemen ardından ise sosyal medyada Soldado'nun pozisyonu gündem oldu.