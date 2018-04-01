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Mehmet Ekici yükselişte

01 Nisan 2018 | 10:57

Sarı-lacivertli takımda sakatlığını tamamen atlatan ve formayı kapan Mehmet Ekici, milli takım arasını çok iyi değerlendirdi.

Mehmet Ekici yükselişte

Sarı-lacivertli takımda sakatlığını tamamen atlatan ve formayı kapan Mehmet Ekici, milli takım arasını çok iyi değerlendirdi. Yavaş yavaş fiziksel durumunu düzelten Ekici, yüzde 100 seviyesine yaklaşıyor. Artık 90 dakikayı çıkarabilecek duruma gelmek isteyen tecrübeli orta saha, hem ekstra antrenmanlar hem de istekli görüntüsüyle takdir alıyor.
 
Fenerbahçe’de ilk 11’e girmek isteyen 28 yaşındaki oyuncu, milli takım arasını en iyi değerlendiren isimlerden oldu.
 
(Milliyet)

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