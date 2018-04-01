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Fenerbahçe'ye ya Robben ya Ribery!
2 saat önce
Bir dünya yıldızını takıma kazandırmak isteyen Yıldırım’ın ilk hedefi Robben. Bir aksilik çıkarsa rota Fransız yıldız Ribery’ye dönecek...
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Cuma günü 3 Haziran'da gerçekleştirilecek olan genel kurulda aday olduğunu açıklayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, seçim kozu olarak altyapı için düşündüğü mega proje dışında bir dünya yıldızına daha Fenerbahçe formasını giydirmeyi planlıyor.
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Hollandalı'da bir aksilik çıkması durumunda aynı takımda yer alan ve yine sözleşmesi bitecek olan Ribery'ye imza attırılacağı öğrenildi.
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Bu arada bir açıklama yapan Robben, Çin ya da Amerika'ya gitme gibi bir planının olmadığını ancak B.Münih'de rolünün düşmesine de razı olmayacağını söyledi.
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