Fenerbahçe'ye ya Robben ya Ribery!

1 / 8 Cuma günü 3 Haziran'da gerçekleştirilecek olan genel kurulda aday olduğunu açıklayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, seçim kozu olarak altyapı için düşündüğü mega proje dışında bir dünya yıldızına daha Fenerbahçe formasını giydirmeyi planlıyor.



2 / 8 İlk hedef Bayern'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben.



3 / 8 Robben ile temas kurulurken, yakın bir zamanda yüz yüze görüşme gerçekleşecek.



4 / 8 Hollandalı'da bir aksilik çıkması durumunda aynı takımda yer alan ve yine sözleşmesi bitecek olan Ribery'ye imza attırılacağı öğrenildi.



5 / 8 Bu arada bir açıklama yapan Robben, Çin ya da Amerika'ya gitme gibi bir planının olmadığını ancak B.Münih'de rolünün düşmesine de razı olmayacağını söyledi.



6 / 8 Bu açıklama Fenerbahçe iddiasını güçlendirdi.



7 / 8 Fenerbahçe Kulübü'ne yakın kaynaklar, Arjen Robben'in birkaç gün içinde B.Münih Başkanı Karl Heinz Rummenige ile bir araya geleceği, bu görüşmenin ardından Fenerbahçe ile ilgili görüşünün şekilleneceğini belirtiyorlar.

