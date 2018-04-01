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Fenerbahçe'ye ya Robben ya Ribery!

2 saat önce

Bir dünya yıldızını takıma kazandırmak isteyen Yıldırım’ın ilk hedefi Robben. Bir aksilik çıkarsa rota Fransız yıldız Ribery’ye dönecek...

Fenerbahçe'ye ya Robben ya Ribery!
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Cuma günü 3 Haziran'da gerçekleştirilecek olan genel kurulda aday olduğunu açıklayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, seçim kozu olarak altyapı için düşündüğü mega proje dışında bir dünya yıldızına daha Fenerbahçe formasını giydirmeyi planlıyor.

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İlk hedef Bayern'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben.

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Robben ile temas kurulurken, yakın bir zamanda yüz yüze görüşme gerçekleşecek.

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Hollandalı'da bir aksilik çıkması durumunda aynı takımda yer alan ve yine sözleşmesi bitecek olan Ribery'ye imza attırılacağı öğrenildi.

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Bu arada bir açıklama yapan Robben, Çin ya da Amerika'ya gitme gibi bir planının olmadığını ancak B.Münih'de rolünün düşmesine de razı olmayacağını söyledi.

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Bu açıklama Fenerbahçe iddiasını güçlendirdi.

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Fenerbahçe Kulübü'ne yakın kaynaklar, Arjen Robben'in birkaç gün içinde B.Münih Başkanı Karl Heinz Rummenige ile bir araya geleceği, bu görüşmenin ardından Fenerbahçe ile ilgili görüşünün şekilleneceğini belirtiyorlar.

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Ancak Robben'in Fenerbahçe'ye daha yakın olduğunu da ifade ediliyor. (TAKVİM)

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