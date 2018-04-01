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Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması
39 dakika önce
Arsenal ile sözleşmesini yenileyen Alman yıldız, kariyerini Fenerbahçe'de bitireceğini söyledi.
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Sarı-lacivertli ekibin gözdesi Mesut Özil, Premier Lig'de formasını giydiği Arsenal ile sözleşmesini yenilemişti.
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Ancak Türk asıllı Alman oyuncu, kariyerini Fenerbahçe'de tamamlamak istediğini yakın çevresine iletti.
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Mesut'un "Annem Türkiye'de oynamamı istiyor. Onun bu istediğini bir gün mutlaka gerçekleştireceğim. Bunu da Fenerbahçe forması altında yapacağım" ifadelerini kullandı.
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Mesut Özil, tatillerinde mutlaka Türkiye'ye gelerek buradaki akrabalarıyla da hasret gideriyor.
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İyi bir F.Bahçeli olan 31 yaşındaki Mesut Özil, kariyerini İstanbul'da bitirmek istediğini kaydetti.
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Daha önce Real Madrid forması da giyen yıldız oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.
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