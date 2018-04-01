Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması

3 / 7 Mesut'un "Annem Türkiye'de oynamamı istiyor. Onun bu istediğini bir gün mutlaka gerçekleştireceğim. Bunu da Fenerbahçe forması altında yapacağım" ifadelerini kullandı.

5 / 7 İyi bir F.Bahçeli olan 31 yaşındaki Mesut Özil, kariyerini İstanbul'da bitirmek istediğini kaydetti.